DA ÁGUA PARA O VINHO

Bahia tem 80% de aproveitamento fora de casa e vira melhor visitante da Série A

Esquadrão venceu quatro dos cinco jogos que fez longe da Fonte Nova na Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de abril de 2026 às 05:30

Time do Bahia Crédito: Letícia Martins/ECB

Quem te viu, quem te vê! Se no Campeonato Brasileiro de 2025 o Bahia foi um visitante pouco incômodo, nesta temporada a equipe deu uma guinada de 180º e se transformou completamente quando atua fora da Fonte Nova. Com o triunfo por 2x1 sobre o Mirassol, no estádio Maião, o time alcançou impressionantes 80% de aproveitamento jogando fora de casa e se tornou, até aqui, o melhor visitante da Série A.

Já são quatro vitórias e apenas uma derrota em cinco jogos como visitante, com sete gols marcados e seis sofridos. O desempenho já praticamente supera toda a campanha fora de Salvador na temporada passada, quando venceu apenas três vezes como visitante ao longo do campeonato, além de somar seis empates e dez derrotas em 19 jogos, números que renderam apenas o sexto pior desempenho, com 26% de aproveitamento, da competição.

Jogos do Bahia como visitante no Brasileirão 1 de 5

O rendimento do Bahia como visitante é tão expressivo que, ao menos momentaneamente, supera a melhor campanha fora de casa da era dos pontos corridos, pertencente ao Fluminense de 2012, campeão brasileiro com 68,4% de aproveitamento como visitante. Ainda restam 14 jogos fora de casa para o Esquadrão, e só o tempo dirá se a equipe conseguirá manter o ritmo e alcançar essa marca histórica. De toda forma, o ótimo desempenho já coloca o clube na briga por recordes próprios.

Com 12 pontos conquistados fora de casa, o Tricolor compensa uma campanha mais irregular como mandante, tendo somado 8 de 15 pontos possíveis na Fonte Nova neste Brasileirão. Dessa forma, o time já superou seu melhor início na era dos pontos corridos, registrado em 2024, quando fez 18 pontos nas dez primeiras rodadas.

Além disso, o Esquadrão segue em trajetória para ultrapassar seu melhor primeiro turno na história, estabelecido no ano passado, com 33 pontos. Nesta mesma altura da competição em 2025, a equipe tinha apenas 15 pontos: 11 como mandante e apenas 4 como visitante.

Jogos do Bahia até a pausa para Copa do Mundo 1 de 9

Agora, o Bahia terá mais um desafio fora de casa: uma pedreira contra o Flamengo, neste domingo (19), às 19h30, no Maracanã, pela 12ª rodada, no qual a equipe tentará manter o excelente desempenho longe de Salvador e continuar subindo na tabela. Após retornar de Mirassol no domingo (12), o elenco ganhou dois dias de descanso e se reapresenta nesta quarta-feira (15), no CT Evaristo de Macedo, para iniciar a preparação.

“De cinco jogos fora de casa, vencer quatro, com 80% de aproveitamento, não é algo comum, nem mesmo se esperássemos uma grande evolução. Seguimos na briga, no topo, e vamos nos preparar para um jogo dificílimo contra o Flamengo”, projetou o técnico Rogério Ceni após a partida contra o Mirassol.