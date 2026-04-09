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Everaldo se destaca no Bahia após retorno e vive melhor fase no clube

Atacante é o artilheiro do Esquadrão desde que retornou ao clube

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de abril de 2026 às 20:05

Everaldo já marcou cinco gols em seu retorno ao clube Crédito: Letícia Martins/ECB

Everaldo voltou ao Bahia como se nunca tivesse saído, ou melhor, voltou ainda melhor. Após passar a maior parte de 2025 no Fluminense, o centroavante retornou ao clube nesta temporada por empréstimo para ser mais uma opção no ataque. O movimento, inicialmente, não empolgou tanto a torcida, que não guardava muitas saudades de “Eve”. No entanto, atuando em sua função natural de centroavante e não mais desempenhando um papel quase de ponta pela direita, como acontecia nos primeiros anos sob o comando de Rogério Ceni, ele vem desempenho um futebol melhor.

“Eu já conhecia o clube, fiquei dois anos aqui antes. Sei como a torcida funciona: apoia muito e responde aos resultados. Fui muito bem recebido no retorno, o que é gratificante. Hoje estou atuando em uma posição diferente de antes, mais favorável, e isso tem ajudado nos gols. O time também está vencendo, então é dar sequência ao trabalho”, explicou o atacante em entrevista coletiva.

Desempenho de Everaldo pelo Bahia por temporada 1 de 4

Desde que retornou, no início de fevereiro, o camisa 27 já disputou 11 partidas, sendo seis como titular, somando 608 minutos em campo, com cinco gols e duas assistências. Isso representa uma participação direta em gol a cada 86 minutos. Para efeito de comparação, entre 2023 e o começo de 2025, em sua primeira passagem pelo clube, foram 124 jogos, 34 gols e 11 assistências, com uma média de 170 minutos para participar de um gol, praticamente o dobro do tempo atual.

O bom momento de Everaldo também aparece no Campeonato Brasileiro. Ele divide com Luciano Juba a artilharia da equipe na competição, com três gols. A diferença, porém, está no tempo necessário para balançar as redes. Enquanto Juba, titular em todos os nove jogos, precisa de 270 minutos por gol, Everaldo, que atuou em sete partidas e foi titular em apenas três, marca a cada 119 minutos.

Neste retorno, o camisa 27 também atingiu a marca de 19 gols na Fonte Nova, ultrapassando Willian José e Hernane Brocador e se tornando o terceiro maior artilheiro do estádio desde sua reinauguração. Além disso, ampliou sua vantagem como o jogador com mais gols pelo Bahia na Série A desde 2023, agora com 18, mesmo tendo defendido o Fluminense na última temporada.

Maiores artilheiros da Arena Fonte Nova 1 de 6

A grande fase foi recompensada por Rogério Ceni, que o escalou como titular nas últimas três partidas, e Everaldo respondeu com três gols no período. Embora Willian José estivesse lesionado ou em recuperação nesse intervalo, o desempenho do camisa 27 coloca em dúvida uma titularidade que antes parecia definida, até porque seus números, proporcionalmente, são superiores.

Apesar de ser o artilheiro da equipe na temporada, com seis gols, o camisa 12 tem desempenho inferior desde a chegada do concorrente. São cinco gols de Everaldo contra quatro de Willian José no mesmo recorte. Outro dado relevante é a eficiência. Everaldo precisa, em média, de 121 minutos para marcar, enquanto Willian José leva 141 minutos por gol.

“Essa concorrência é normal para mim. Sempre estive acostumado a disputar posição. Para alguns pode ser novidade, mas faz parte do futebol. Claro que, para o atacante, fazer gols aumenta a confiança. Com os gols e os resultados positivos, me sinto mais confiante, mas encaro isso como algo natural”, afirmou Everaldo sobre a disputa por espaço.