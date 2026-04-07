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Bahia ganha reforço importante na zaga antes de enfrentar o Mirassol

Kanu voltou a treinar normalmente após desfalcar o time nos últimos 12 jogos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de abril de 2026 às 17:08

Elenco do Bahia iniciou a apresentação para
Elenco do Bahia iniciou a apresentação para Crédito: Letícia Martins/ECB

O Bahia se reapresentou na manhã desta terça-feira (7) e iniciou a preparação para o confronto diante do Mirassol, marcado para sábado (11), no Estádio Maião, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade do dia foi o retorno do zagueiro Kanu, que participou normalmente de todas as atividades com o elenco.

Fora de combate desde o dia 11 de fevereiro, quando sofreu uma lesão muscular na partida contra o Vasco da Gama, Kanu desfalcou o Tricolor em 12 jogos. Durante esse período, a equipe disputou compromissos importantes, incluindo a eliminação na 2ªfase preliminar da Libertadores e a conquista do Campeonato Baiano.

Veja como foi a reapresentação do Bahia

Reapresentação do Bahia por Letícia Martins/ECB
Reapresentação do Bahia por Letícia Martins/ECB
Reapresentação do Bahia por Letícia Martins/ECB
Reapresentação do Bahia por Letícia Martins/ECB
Reapresentação do Bahia por Letícia Martins/ECB
Reapresentação do Bahia por Letícia Martins/ECB
Reapresentação do Bahia por Letícia Martins/ECB
Reapresentação do Bahia por Letícia Martins/ECB
Reapresentação do Bahia por Letícia Martins/ECB
Reapresentação do Bahia por Letícia Martins/ECB
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Reapresentação do Bahia por Letícia Martins/ECB

No treinamento desta terça, realizado no CT Evaristo de Macedo, o elenco iniciou as atividades com uma ativação física sob comando da preparação. Na sequência, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para o Palmeiras fizeram apenas trabalhos regenerativos, enquanto o restante do grupo participou de dois exercícios técnicos focados em posse de bola e construção de jogadas.

Na parte final, os atletas realizaram um circuito físico, completando a programação do dia. Kanu esteve integrado em todas as etapas, sinalizando evolução em seu processo de recuperação e podendo voltar a ser opção para a sequência da temporada. Mas enquanto o zagueiro retornou, Ronaldo e Ruan Pablo seguem no departamento médico.

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Na 5ª colocação do Brasileirão, com 17 pontos, mas com um jogo a menos em relação à maioria dos demais times no certame, o Bahia volta a treinar na manhã desta quarta-feira, dando sequência à preparação para enfrentar o Mirassol.

Tags:

Bahia

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