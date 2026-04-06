Entenda por que a CBF não vai divulgar o áudio do VAR em lance polêmico de Bahia x Palmeiras

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Carol Neves
Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:34
A Confederação Brasileira de Futebol não deve divulgar o áudio do VAR envolvendo o lance que originou o segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Esporte Clube Bahia, neste domingo (5), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
A entidade segue um procedimento padrão nesses casos: as conversas do árbitro de vídeo só costumam ser divulgadas quando há divergência entre a decisão tomada em campo e a recomendação do VAR. Na partida realizada na Arena Fonte Nova, o árbitro de vídeo Rodolpho Toski Marques manteve a marcação feita pelo árbitro principal Lucas Casagrande, o que elimina a divulgação do áudio.
O lance questionado ocorreu após cobrança de escanteio de Andreas Pereira. Na disputa aérea, Gustavo Gómez deslocou David Duarte antes de a bola desviar em Ramos Mingo e entrar no gol. A jogada gerou forte contestação do time baiano.
Bahia x Palmeiras - 10ª rodada da Série A
Após a partida, o técnico Rogério Ceni criticou a arbitragem e afirmou que o resultado foi diretamente influenciado pela decisão.
"Uma pena o jogo ter sido decidido pelo VAR, Rodolfo Toski (árbitro de vídeo da partida), ele que deveria dar entrevista hoje, e o Lucas (árbitro do confronto) também. Não é ombro a ombro, é com o braço. Vergonhosa a atuação da arbitragem no jogo de hoje."
Segundo o treinador, a ação do defensor palmeirense não caracterizou disputa de bola. "O Gustavo Gómez nem disputa a bola. Ele vai na direção do David exclusivamente para deslocá-lo."
Ceni ainda afirmou que o Bahia foi prejudicado no placar pela decisão. "Torcer para que a arbitragem e o VAR não tire os pontos como tirou hoje, porque esses pontos foram tirados de nós. Primeiro pelo mérito que nós jogamos em campo, e segundo pelo lance absurdo que não é chamado pelo VAR, é uma jogada facílima de ver", completou.