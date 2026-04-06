FUTEBOL

Entenda por que a CBF não vai divulgar o áudio do VAR em lance polêmico de Bahia x Palmeiras

Gol garantiu vitória do Palmeiras diante do Bahia

Carol Neves

Publicado em 6 de abril de 2026 às 13:34

David Duarte e Murilo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol não deve divulgar o áudio do VAR envolvendo o lance que originou o segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Esporte Clube Bahia, neste domingo (5), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

A entidade segue um procedimento padrão nesses casos: as conversas do árbitro de vídeo só costumam ser divulgadas quando há divergência entre a decisão tomada em campo e a recomendação do VAR. Na partida realizada na Arena Fonte Nova, o árbitro de vídeo Rodolpho Toski Marques manteve a marcação feita pelo árbitro principal Lucas Casagrande, o que elimina a divulgação do áudio.

O lance questionado ocorreu após cobrança de escanteio de Andreas Pereira. Na disputa aérea, Gustavo Gómez deslocou David Duarte antes de a bola desviar em Ramos Mingo e entrar no gol. A jogada gerou forte contestação do time baiano.

Bahia x Palmeiras - 10ª rodada da Série A 1 de 6

Após a partida, o técnico Rogério Ceni criticou a arbitragem e afirmou que o resultado foi diretamente influenciado pela decisão.

"Uma pena o jogo ter sido decidido pelo VAR, Rodolfo Toski (árbitro de vídeo da partida), ele que deveria dar entrevista hoje, e o Lucas (árbitro do confronto) também. Não é ombro a ombro, é com o braço. Vergonhosa a atuação da arbitragem no jogo de hoje."

Segundo o treinador, a ação do defensor palmeirense não caracterizou disputa de bola. "O Gustavo Gómez nem disputa a bola. Ele vai na direção do David exclusivamente para deslocá-lo."