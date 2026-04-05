POLÊMICA

'Nos roubou na nossa casa', dispara zagueiro do Bahia após revés para o Palmeiras

David Duarte saiu na bronca com a arbitragem após a validação do gol contra de Ramos Mingo

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de abril de 2026 às 21:45

David Duarte marcou o gol do Bahia contra o Palmeiras, mas saiu na bronca contra a arbitragem Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia perdeu para o Palmeiras por 2x1 dentro da Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do único gol do Esquadrão no confronto, o zagueiro David Duarte saiu na bronca contra a arbitragem da partida pela validação do segundo gol do Alviverde, marcado por Ramos Mingo, contra.

"Acho que é nítido, vocês têm as câmeras, o replay. O próprio Gómez falou que teve um toque e o juiz não viu com a ajuda VAR. Fica difícil, né? Nos roubou na nossa casa. Agora é descansar para o próximo jogo. Feliz pelo gol, feliz por voltar, mas não significou nada marcar o gol, porque perdemos igual", desabafou.

Bahia x Palmeiras - 10ª rodada da Série A 1 de 6

O lance que gerou polêmica aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo. Andreas Pereira cobrou escanteio, a bola desviou em Ramos Mingo e morreu no gol do Bahia. A reclamação da equipe Tricolor estava na disputa de bola do zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras. Para o Esquadrão, o paraguaio cometeu falta na defesa do Bahia. A interpretação de Jonas Benkenstein Pinheiro foi diferente.

Com o mesmo time que venceu o Athletico-PR no meio de semana, o Bahia recebeu o Palmeiras com a missão de continuar vencendo dentro de casa, mas com uma melhora do desempenho dentro de campo. Contra os paranaenses, o Tricolor foi efetivo, mas pouco controlou a posse de bola. Já contra o Palmeiras, foi o contrário.