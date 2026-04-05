NÃO DEU

Com gol contra de Mingo, Bahia é derrotado pelo Palmeiras por 2x1 na Fonte Nova

Jhon Arias e Ramos Mingo (contra) marcaram para o Verdão, enquanto David Duarte diminuiu

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de abril de 2026 às 21:31

Bahia x Palmeiras - 10ª rodada da Série A Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em jogos grandes, é preciso estar concentrado para aproveitar as poucas oportunidades que surgirem. Na noite deste domingo (5), a torcida do Bahia presente na Arena Fonte Nova viu exatamente esse roteiro ser seguido, mas pelo Palmeiras. O Tricolor foi derrotado pelos paulistas por 2x1, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Jhon Arias e Ramos Mingo (contra) marcaram para o Verdão, enquanto David Duarte diminuiu

Agora, o Tricolor vai ter uma semana para descansar, se preparar e voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (11), o time vai enfrentar o Mirassol no Maião, pela 11ª rodada da Série A. A bola rola às 18h30.

Bahia x Palmeiras - 10ª rodada da Série A 1 de 6

O JOGO

Com o mesmo time que venceu o Athletico-PR no meio de semana, o Bahia recebeu o Palmeiras com a missão de continuar vencendo dentro de casa, mas com uma melhora do desempenho dentro de campo. Contra os paranaenses, o Tricolor foi efetivo, mas pouco controlou a posse de bola.

Dito e feito. Com a bola rolando, os tricolores mostraram que quem joga em casa precisa se impor, independente do adversário. O Esquadrão começou o confronto superior aos líderes da competição. Essa superioridade se traduziu não só nas chances de ataque, que foram dominadas pelo Bahia, mas também nos duelos físicos.

Enquanto o Tricolor manteve a posse e buscou chegar ao gol adversário através de triangulações rápidas, o Verdão tinha o seu estilo de jogo bem definido. Era aproveitar algum erro da equipe de Rogério Ceni e construir suas jogadas a partir da velocidade de seus pontas.

Mesmo dentro dessa dinâmica, a partida se mostrava mais favorável para os donos da casa, principalmente pelas chances empilhadas pelo time mandante. No entanto, o Palmeiras foi se encontrando e melhorou no final do primeiro tempo. Léo Vieira foi fundamental no primeiro ataque com perigo do Verdão. No segundo, a história foi outra.

Aos 41 minutos do primeiro tempo, Arias recebeu lançamento no lado esquerdo do campo, avançou e tocou para Flaco Flópez, que devolveu de calcanhar para o atacante colombiano. O camisa 11 chegou antes de Acevedo e bateu colocado no ângulo para abrir o placar na Fonte Nova e dar números finais ao primeiro tempo.

Quando os jogadores voltaram para o segundo tempo, a partida reiniciou com o segundo gol da equipe paulista. A sorte do Bahia foi o impedimento de Maurício no lance. Tirando o gol anulado, os primeiros minutos depois do intervalo contaram com mais um cerco montado pelos baianos. Era difícil ver o Esquadrão sem a bola.

O ímpeto ofensivo do Tricolor, ao contrário da primeira etapa, enfim surtiu efeito. Após cobrança curta de escanteio, Everton Ribeiro cruzou para a área e viu o zagueiro David Duarte "voar" sozinho para cabecear com força para dentro do gol de Carlos Miguel. Com o fim da vantagem, a torcida na Fonte Nova viu o seu time se lançar ainda mais ao ataque.

Os paulistas se viram nos minutos finais mais preocupados em se defender das investidas do Bahia do que com chances reais de recuperar a vantagem no placar. Mesmo com o pouco volume ofensivo, o Verdão ainda conseguia aproveitar um ou outro contra-ataque. Foi a partir de um desses lances que uma desatenção do Bahia custou caro.

Aos 42 minutos do segundo tempo, Andreas Pereira cobrou escanteio, a bola passou por todo mundo e pegou o argentino Ramos Mingo de surpresa. O zagueiro do Bahia viu a bola desviar no seu corpo e entrar em seu próprio gol. O lamento do defensor foi o último lance de perigo da partida.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x2 Palmeiras - 10ª rodada Campeonato Brasileiro

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Kike Olivera (Ademir), Everaldo (Willian José) e Erick Pulga (Dell). Técnico: Rogério Ceni.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur (Khellven); Marlon Freitas, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício (Lucas Evangelista), Allan (Felipe Anderson) e Arias (Sosa); Flaco López (Luighi). Técnico: Abel Ferreira.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador;

Gols: Jhon Arias, aos 41' do primeiro tempo; David Duarte, aos 13', e Ramos Mingo (contra), aos 42' minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: Luciano Juba (Bahia); Jhon Arias, Giay (Palmeiras)

Árbitro: Jonas Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brígida Cirilo Ferreira (AL);