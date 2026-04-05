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Bahia enfrenta o Palmeiras em confronto direto na briga pela liderança do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (5), às 19h30, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de abril de 2026 às 06:00

Elenco do Bhia se preparando para encarar o Palmeiras
Elenco do Bhia se preparando para encarar o Palmeiras Crédito: Divulgação/ECB

Com 17 pontos conquistados em oito jogos, o Bahia vive, igualando a campanha de 2024, o seu melhor início de Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos e se mantém firme na briga pela liderança. Embalado após o triunfo por 3x0 sobre o Athletico-PR, o Tricolor volta a campo neste domingo (5), às 19h30, na Arena Fonte Nova, para um confronto direto contra o Palmeiras, pela 10ª rodada.

“Ambiente bom é ambiente de triunfo. Esse resultado nos motiva e nos deixa confiantes para o jogo de domingo, que será muito difícil contra o líder do campeonato. Mas como nossos objetivos são os maiores possíveis, ficamos confiantes para buscar a vitória dentro de casa”, destacou o zagueiro David Duarte, que deve ser titular mais uma vez.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahia - 8ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada do por Letícia Martins/EC Bahia
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Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Com um jogo a menos em relação ao Palmeiras, o Bahia tem a chance de dar grande passo na luta pelo topo da tabela. O Verdão lidera com 22 pontos, mas já disputou uma partida a mais, já que o confronto do Tricolor contra a Chapecoense, pela 4ª rodada, foi adiado por conta da participação na Pré-Libertadores. Em caso de vitória, o time baiano não assume a liderança oficial, mas pode se tornar o chamado “líder virtual” da competição.

Se vencer, o Bahia chegará aos 20 pontos e aumentará seu aproveitamento de 70,8% para 74%, enquanto o Palmeiras cairia de 80,4% para 73,3%. Mesmo ainda dois pontos atrás na tabela, o Tricolor passaria a ter desempenho superior e, caso mantenha esse ritmo até disputar o jogo atrasado, pode assumir a ponta de forma efetiva. O cenário reforça o peso do confronto, tratado como decisivo para as pretensões do clube.

“A gente conversa desde antes de começar o campeonato. Nosso objetivo é ser campeão de tudo que disputamos. Estamos na parte de cima da tabela, vamos jogar em casa contra o líder e ainda temos um jogo a menos, então vemos esse início com bons olhos e esperamos chegar no topo”, destacou David Duarte.

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Para buscar mais três pontos em um duelo direto, o Bahia pode se apoiar no retrospecto recente contra o adversário. Na última edição do Brasileirão, o Esquadrão venceu os dois confrontos contra o Palmeiras por 1x0, tanto no Allianz Parque, com gol de Kayky, quanto na Arena Fonte Nova, quando Ademir garantiu o resultado positivo.

Para tentar manter a sequência positiva diante do rival paulista, o técnico Rogério Ceni pode contar com reforços importantes. Recuperados de lesão, o zagueiro Kanu e o atacante Sanabria já voltaram a treinar com o elenco e têm chances de ficar à disposição. Além deles, o centroavante Willian José, que retornou na última rodada, pode ganhar mais minutos e até voltar ao time titular após evolução física.

De olho na possibilidade de encostar de vez na liderança, o elenco tricolor trabalha desde quinta-feira (2), no CT Evaristo de Macedo, focado no confronto. Na manhã deste sábado (4), a equipe realiza o último treino antes da partida, quando Rogério Ceni deve definir a escalação para o duelo que pode colocar o Bahia no topo da competição.

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