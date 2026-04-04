Bahia x Palmeiras: veja onde assistir, desfalques e escalações

As equipes se enfrentam neste domingo (5), às 19h30, na Arena Fonte Nova

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de abril de 2026 às 18:00

Bahia encarou o Palmeiras na Fonte Nova
Bahia x Palmeiras  Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Palmeiras se enfrentam neste domingo (5), às 19h30, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O confronto é direto na parte de cima da tabela: o Tricolor tenta encostar de vez na liderança, enquanto o Verdão busca manter a ponta da competição. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Palmeiras ao vivo

A partida entre Bahia e Palmeiras terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view). 

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahia - 8ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada do por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia

O Bahia vive grande fase e vem de vitória por 3x0 sobre o Athletico-PR, resultado que manteve a equipe com 17 pontos em oito jogos, igualando sua melhor largada na era dos pontos corridos. Com um jogo a menos, o time pode chegar aos 20 pontos em caso de triunfo e se colocar de vez na disputa direta pela liderança.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni pode contar com reforços importantes. Kanu e Sanabria voltaram a treinar e têm chances de ficar à disposição, enquanto Willian José pode ganhar mais minutos após retorno de lesão na rodada passada. Em contrapartida, Ronaldo e Rua Pablo seguem como desfalques. 

Palmeiras

O Palmeiras lidera o campeonato com 22 pontos em nove jogos e chega embalado após vitória por 2x1 sobre o Grêmio na última rodada. A equipe tenta manter a regularidade para seguir na ponta, mesmo atuando fora de casa.

O técnico Abel Ferreira tem desfalques confirmados: Piquerez e Paulinho estão fora por lesão, enquanto Vitor Roque, que se recupera de problema no tornozelo é dúvida. Mesmo assim, o time mantém uma base sólida e deve ir a campo com força máxima disponível.

Bahia pode assumir liderança virtual do Brasileirão se vencer o Palmeiras; entenda

Lesão tira goleiro da Seleção Brasileira da temporada na Europa e jogador vira dúvida para a Copa

Novos titulares do Bahia? Everaldo e Léo Vieira aproveitam chance e viram opção para Ceni

'Para o próximo filho': Juba marca terceiro gol do Bahia e anuncia que será pai novamente

Prováveis escalações de Bahia x Palmeiras

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Murillo e Jefté; Marlos Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Palmeiras
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 10ª rodada
  • Data: Domingo, 5 de abril de 2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
  • Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

