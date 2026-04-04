Bahia x Palmeiras: veja onde assistir, desfalques e escalações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 4 de abril de 2026 às 18:00
Bahia e Palmeiras se enfrentam neste domingo (5), às 19h30, na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O confronto é direto na parte de cima da tabela: o Tricolor tenta encostar de vez na liderança, enquanto o Verdão busca manter a ponta da competição. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Bahia e Palmeiras terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).
Campanha do Bahia na Série A
O Bahia vive grande fase e vem de vitória por 3x0 sobre o Athletico-PR, resultado que manteve a equipe com 17 pontos em oito jogos, igualando sua melhor largada na era dos pontos corridos. Com um jogo a menos, o time pode chegar aos 20 pontos em caso de triunfo e se colocar de vez na disputa direta pela liderança.
Para o confronto, o técnico Rogério Ceni pode contar com reforços importantes. Kanu e Sanabria voltaram a treinar e têm chances de ficar à disposição, enquanto Willian José pode ganhar mais minutos após retorno de lesão na rodada passada. Em contrapartida, Ronaldo e Rua Pablo seguem como desfalques.
O Palmeiras lidera o campeonato com 22 pontos em nove jogos e chega embalado após vitória por 2x1 sobre o Grêmio na última rodada. A equipe tenta manter a regularidade para seguir na ponta, mesmo atuando fora de casa.
O técnico Abel Ferreira tem desfalques confirmados: Piquerez e Paulinho estão fora por lesão, enquanto Vitor Roque, que se recupera de problema no tornozelo é dúvida. Mesmo assim, o time mantém uma base sólida e deve ir a campo com força máxima disponível.
Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Murillo e Jefté; Marlos Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira