TEMPO PARA TREINAR

Calendário mais folgado faz Bahia mirar recorde de pontos no 1º turno do Brasileirão

Esquadrão passará a ter muitas semanas livres até a pausa para a Copa do Mundo

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de abril de 2026 às 05:00

Elenco do Bahia treina no CT Evaristo de Macedo Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Graças a um gol validado de maneira polêmica nos minutos finais, o Bahia foi derrotado pelo Palmeiras no último fim de semana e perdeu na Fonte Nova após 14 jogos de invencibilidade. Apesar do resultado negativo, o Esquadrão fez uma grande partida contra o líder do Campeonato Brasileiro e mostrou que pode ir longe na temporada, especialmente porque, a partir de agora, passará a ter semanas livres para treinar com mais frequência.

Se em 2025 o Bahia disputou 80 jogos e foi a equipe brasileira que mais entrou em campo, em 2026 o cenário é diferente. Com a eliminação precoce na Libertadores e sem participação na Copa do Nordeste, o time pode fazer no máximo 52 partidas no ano, caso chegue à final da Copa do Brasil. Com isso, a equipe passa a ter mais datas livres no calendário, começando já por esta semana, quando não terá compromissos no meio de semana.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 9

O período será importante para recuperar jogadores lesionados e se preparar para uma sequência de dois jogos fora de Salvador. No departamento médico, enquanto Ronaldo e Ruan Pablo ainda serão desfalques por mais tempo, Sanabria e Kanu são os únicos jogadores próximos de retorno, com expectativa de ficarem à disposição para os próximos compromissos contra o Mirassol, neste sábado (11), no Maião, e diante do Flamengo, no dia 19, no Maracanã.

“Vamos tentar agora com o grupo crescendo, jogadores voltando, Kanu voltando, vamos tentar fazer o melhor primeiro turno nosso. É um objetivo nosso, que seja não só o primeiro turno, mas nosso melhor Brasileiro. Hoje competimos de igual para igual contra o líder do Campeonato. Perdemos com um erro de arbitragem. Isso é muito incômodo para a gente, a gente leva isso para a semana. Fica de bom o que o time jogou e isso precisa ser repetido mais vezes”, destacou o técnico Rogério Ceni após a derrota para o Palmeiras.

Jogos do Bahia até a pausa para Copa do Mundo 1 de 10

Até a pausa para a Copa do Mundo, no dia 31 de maio, o Bahia disputará mais oito jogos pelo Brasileirão, todos em finais de semana. Em meios de semana, terá apenas dois compromissos, pela ida e volta da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Remo, nos dias 22 de abril, na Fonte Nova, e 13 de maio, no Mangueirão. Na prática, o time terá cerca de uma semana inteira de preparação para seis partidas pela Série A nesse período.

Com esse tempo, os jogadores terão melhores condições de recuperação entre os jogos, enquanto Rogério Ceni poderá trabalhar mais a equipe. O treinador, inclusive, já mira superar a campanha do primeiro turno do ano passado, quando o time somou 33 pontos. Em 2026, o Bahia tem 62,9% de aproveitamento, superior aos 57,8% registrados na temporada anterior. Mantendo esse desempenho, a equipe chegaria a 36 pontos. Em uma projeção simples, vencer seis dos dez jogos restantes seria suficiente para superar a marca.

“Acho que temos apresentado um nível melhor nos últimos jogos. Vamos ter desafios difíceis fora de casa, contra Mirassol e Flamengo. Se quisermos fazer nosso melhor turno, precisamos manter boas atuações e somar o máximo de pontos até a parada da Copa”, completou Ceni.