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'Arame liso'? Bahia está entre os times que menos precisam finalizar para marcar no Brasileirão

Equipe de Rogério Ceni alia bons índices de conversão, mas ainda busca maior regularidade no ataque

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de abril de 2026 às 06:00

Esuqadrão precisa de 8,4 finalizações para marcar no Brasileirão
Esquadrão precisa de 8,4 finalizações para marcar no Brasileirão Crédito: Letícia Martins/ECB

Apesar da derrota, o Bahia apresentou uma atuação dominante diante do Palmeiras. O Tricolor teve 59% de posse de bola, finalizou 19 vezes e cedeu apenas oito chutes ao adversário. Ainda assim, um problema recorrente na equipe comandada por Rogério Ceni voltou a aparecer: o chamado efeito “arame liso”, quando o time cerca o adversário, mas não consegue transformar o volume em perigo real de gol.

Das 19 finalizações contra o Palmeiras, apenas cinco foram na direção do gol e somente uma terminou nas redes. Apesar do baixo aproveitamento ter deixado a impressão de que o time voltou a ser um “arame liso”, os números do Esquadrão na competição indicam um cenário diferente.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahia - 8ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada do por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x2 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
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Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

O tricolor é o sétimo time que precisa de menos chutes para marcar na Série A, com média de 8,4 finalizações por gol. A oscilação fica evidente quando se observa a rodada anterior. Na vitória sobre o Athletico Paranaense, o Bahia foi extremamente eficiente, com sete finalizações, cinco no alvo e três gols marcados, mostrando que também pode ser um time clínico.

“Espero que a gente jogue nos moldes que jogamos contra o Palmeiras e contra o Athletico no último jogo. Claro que cada jogo é um jogo, mas que a gente tenha essa mesma motivação e a mesma qualidade, e que a gente possa acrescentar os gols, mais qualidade em finalizações para que tudo vire gols”, analisou Rogério Ceni.

Jogos do Bahia até a pausa para Copa do Mundo

Mirassol x Bahia - 11ª rodada Série A por Reprodução
Flamengo x Bahia - 12ª rodada Série A por Reprodução
Bahia x Remo - Jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil por Reprodução
Bahia x Santos - 13ªrodada Série A por Reprodução
São Paulo x Bahia - 14ª rodada Série A por Reprodução
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada Série A por Reprodução
Remo x Bahia - Jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil por Reprodução
Bahia x Grêmio - 16ª rodada Série A por Reprodução
Coritiba x Bahia - 17ª rodada Série A por Reprodução
Bahia x Botafogo - 18ª rodada Série A por Reprodução
1 de 10
Mirassol x Bahia - 11ª rodada Série A por Reprodução

Mesmo com bons indicadores, ainda há margem para evolução, como destacado pelo próprio comandante tricolor. Entre os dez primeiros colocados, o Bahia é apenas o sexto em eficiência ofensiva, atrás do Botafogo, que precisa de 5,3 de chutes para marcar, Palmeiras (5,8), São Paulo (7,2), Atlhetico-PR (7,2) e Flamengo (7,4).

Outro fator que impacta os números é o volume de finalizações. O Tricolor tem o 11º melhor ataque da competição, com 13 gols, e soma 110 chutes em nove jogos, média de 12,2 por partida, apenas a 12ª maior da Série A. Para efeito de comparação, o Mirassol Futebol Clube, mesmo na última colocação, já finalizou 142 vezes em nove partidas, com média de 14,2 chutes por jogo, mas balançou as redes apenas 10 vezes.

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Em busca de melhorar a criação e a pontaria, o elenco se reapresentou nesta terça-feira (7) no CT Evaristo de Macedo após um dia de folga e iniciou a preparação para enfrentar o Mirassol, no sábado, às 20h30, no estádio Maião, pela 11ª rodada da Série A.

A principal novidade da atividade foi o retorno do zagueiro Kanu, que ficou fora das últimas 12 partidas por conta de uma lesão muscular e voltou a treinar normalmente com o grupo, tornando-se opção para Rogério Ceni. Na sequência da preparação, o elenco volta a trabalhar antes da viagem para o interior paulista, onde tentará aliar desempenho e eficiência para transformar volume de jogo em resultados.

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Bahia

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