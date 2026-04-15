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Acabou a seca? Pontas do Bahia voltam a marcar após jejum de sete jogos

Gol de Sanabria contra o Mirassol encerrou jejum de mais de 40 dias dos pontas do Bahia

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de abril de 2026 às 06:00

Pontas do Bahia não marcavam desde fevereiro Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Ciscar para um lado, pedalar para o outro, recompor na marcação do lateral adversário e pouco mais: essa vinha sendo, há algum tempo, a rotina dos pontas do Bahia. Desde 28 de fevereiro, quando Erick Pulga, Sanabria e Kike Oliveira marcaram na vitória por 4x2 sobre a Juazeirense, pela semifinal do Campeonato Baiano, os extremos do Esquadrão não balançavam as redes. Foram sete jogos sem bola na rede dos atletas da posição, cenário que mudou no triunfo sobre o Mirassol.

O resultado de 2x1, no interior paulista, só foi possível graças à grande atuação dos jogadores de lado de campo. No gol de empate, Kike fez ótimo lançamento para Ademir, que sofreu pênalti convertido por Luciano Juba. Já a virada nasceu em um chute do uruguaio, que acertou a trave e deixou a bola limpa para Sanabria empurrar para as redes, encerrando um jejum de mais de 40 dias sem gols dos pontas.

Veja como foi Mirassol x Bahia 1 de 10

O desempenho chamou a atenção do técnico Rogério Ceni, que fez questão de elogiar os jogadores do setor após a partida. “O Sanabria ainda não está 100% fisicamente. No treino, teve um incômodo no joelho e precisou de mais uma semana de tratamento. É um menino especial, talentoso, muito forte no um contra um, mas ainda precisa evoluir taticamente. Mesmo estando aqui há algum tempo, essa é uma parte que exige mais atenção, principalmente quando o jogo fica mais intenso”, avaliou o treinador.

“O passe para o pênalti sofrido pelo Ademir foi do Kike. O chute que originou o segundo gol também foi dele, e o Sanabria completou. O Pulga participa sempre, mas hoje os outros três também foram decisivos. O Kauê está na Seleção e esperamos que volte logo. Já o Ademir sentiu um estalo, então vamos aguardar para saber a gravidade”, completou sobre os demais jogadores do setor.

Número dos pontas do Bahia na temporada 1 de 6

Apesar da atuação decisiva contra o Mirassol, os pontas do Bahia ainda não vivem grande temporada. Com exceção do uruguaio, que deu assistência para Everaldo na derrota por 4x1 para o Remo, nenhum jogador da posição havia participado diretamente de gols nos sete jogos anteriores ao duelo mais recente. E essa baixa produção não é pontual, mas um retrato do desempenho ao longo do ano.

Dos 49 gols marcados pelo Esquadrão na temporada, apenas 11 (22,4%) foram feitos por atacantes de beirada — número que inclui também os jovens Ruan Pablo e Kauê Furquim, além dos quatro nomes do elenco principal. Os centroavantes lideram com 15 gols (30,6%), mesma quantidade dos meio-campistas, enquanto os defensores contribuíram com oito (16,4%).

Nas assistências, os pontas também têm participação discreta: são 7 passes para gol (25%) de um total de 28. Os meias lideram com 12 (42,5%), seguidos pelos defensores, com 6 (21,5%), e pelos centroavantes, com 3 (10,7%). Ou seja, trata-se de uma contribuição ofensiva abaixo do esperado para jogadores de ataque.