GANCHO PESADO

STJD pune Rogério Ceni, David Duarte e dirigente do Bahia por críticas à arbitragem

Zagueiro recebe quatro jogos de suspensão, técnico é punido com uma partida e dirigente pega 15 dias após declarações contra arbitragem no jogo contra o Palmeiras

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de abril de 2026 às 17:51

Rogério Ceni no jogo contra o Palmeiras Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou, nesta quarta-feira (15), o técnico Rogério Ceni, o zagueiro David Duarte e o diretor de futebol Cadu Santoro, todos do Esporte Clube Bahia, pelas críticas à arbitragem na derrota por 2x1 para o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. As punições foram aplicadas de forma unânime e ainda cabem recurso.

O caso teve origem nas reclamações sobre o segundo gol do Palmeiras, nos minutos finais da partida. O elenco tricolor contestou a validação do lance, alegando falta de Gustavo Gómez sobre David Duarte dentro da área. A arbitragem, comandada por Lucas Casagrande, manteve o gol, o que gerou fortes críticas após o jogo.

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David Duarte foi enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de ofensa à honra relacionada ao desporto, após afirmar na saída de campo: “O próprio Gómez falou que teve o toque, e o juiz não vê. Fica difícil. Infelizmente o juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa”. O defensor recebeu a pena mínima: quatro jogos de suspensão, além de multa de R$ 500. No julgamento, ele reconheceu o exagero: “Acabei me equivocando no final da entrevista. [...] Peço desculpas caso tenha chateado alguém”.

O técnico Rogério Ceni e o diretor de futebol Cadu Santoro foram enquadrados no artigo 258 do CBJD, que prevê punição para condutas contrárias à disciplina ou desrespeito à arbitragem. O treinador foi suspenso por um jogo — também em pena mínima — após críticas feitas durante e depois da partida. Entre algumas de suas falas, o treinador disse que "o jogo foi decidido pelo VAR” e que “a arbitragem foi uma vergonha, principalmente o VAR".

Em sua defesa, afirmou: "Não vejo como desrespeito nenhum aos profissionais que estavam lá, nem como questionamento de idoneidade ou má-fé. Vejo como uma entrevista normal pós-jogo, em uma declaração em que o VAR acaba decidindo o jogo, no sentido de que havia a opção de marcar a falta no lance, que, para mim, olhando novamente, é um lance faltoso".

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Já o diretor recebeu suspensão de 15 dias após abordagem ao árbitro registrada em súmula, na qual disse: “De novo você, hein? Já nos prejudicou contra o Ceará e agora aqui novamente. Aqui você não apita nunca mais”. No julgamento, ele confirmou a fala, mas ponderou o tom: “Falei exatamente como consta na súmula por achar que não estava correta a decisão, mas sem ofensa com palavrão”.

Se o Bahia não entrar com um efeito suspensivo e recorrer a decisão, as punições começaram a ser cumpridas já no próximo compromisso da equipe, contra o Flamengo, neste domingo (19), às 19h30, no Maracanã. Como já estava suspenso da partida por ter recebido o terceiro amarelo, o técnico Rogério Ceni terá que cumprir em outra partida.