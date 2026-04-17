CONFIRMAR BOA FASE

Diante do Flamengo, Bahia tem 'teste de fogo' contra times do topo do Brasileirão

O desafio será neste domingo (19), às 19h30, no Maracanã

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de abril de 2026 às 17:19

Flamengo 1x0 Bahia - 8ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Após 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, já é possível afirmar que o Bahia segue na briga pela liderança da competição. Na quinta colocação, com 20 pontos, mesma pontuação de Flamengo, São Paulo e Fluminense, que ocupam o segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente, a equipe está a apenas seis pontos do líder Palmeiras, tendo ainda um jogo a menos. A evolução em relação à temporada passada é evidente, já que, após os mesmos 10 jogos, o time somava 15 pontos e ocupava a sétima posição. Agora, porém, terá um grande teste para confirmar se, de fato, deu um salto de qualidade.

Além do crescimento de 33,3% na pontuação em comparação com a campanha anterior, que terminou como a melhor do clube na era dos pontos corridos, com 60 pontos, o Bahia também apresenta melhora significativa no desempenho como visitante. Se em 2025 venceu apenas três partidas fora de casa em todo o campeonato, em 2026 já soma quatro vitórias em cinco jogos, ostentando o melhor aproveitamento da competição, com 80%.

Últimos confrontos entre Bahia x Flamengo 1 de 5

Por outro lado, ainda há um ponto de atenção: o desempenho contra equipes que estão à frente na tabela. Em 2025, ao enfrentar os seis times que terminaram acima na classificação (Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Botafogo), o Bahia teve aproveitamento de 38,8%, com seis derrotas, dois empates e quatro vitórias. Nesta temporada, embora ainda no início, o índice é inferior, de 16,6%, com um empate diante do Fluminense, na segunda rodada, e uma derrota para o Palmeiras, na décima.

Como os dois tropeços aconteceram em casa, surge a expectativa de que, atuando fora, onde o rendimento tem sido melhor, o time possa conquistar seu primeiro triunfo em um confronto direto. O desafio será contra o Flamengo, neste domingo (19), às 19h30, no Maracanã.

A missão, no entanto, é complicada: além de enfrentar o atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Bahia não vence o adversário no Rio de Janeiro desde 2011, quando triunfou por 3x1, no Estádio Nilton Santos, pela 21ª rodada da Série A, com gols de Titi, Dodô e Souza. Desde então, foram 12 jogos na cidade, com 10 vitórias do time carioca e dois empates.