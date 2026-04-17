FUTEBOL

Camisa do Bahia 2026 vaza na internet antes do lançamento; veja imagens

Modelo apareceu em loja online antes da hora, foi retirado do ar e viralizou nas redes sociais

Miro Palma

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:48

Nova camisa do Bahia vaza na internet Crédito: Reprodução

O Bahia ainda não lançou oficialmente seu novo uniforme, mas a camisa tricolor da temporada 2026 acabou vazando antes da hora e movimentou torcedores nas redes sociais.

Imagens do segundo uniforme começaram a circular após uma loja esportiva colocar o modelo à venda de forma antecipada. Pouco depois, o anúncio foi retirado do ar, mas já era tarde: fotos e vídeos da peça rapidamente se espalharam na internet.

Veja como é a nova camisa do Bahia 1 de 5

O modelo chama atenção por trazer mudanças em relação ao padrão recente. A camisa tem listras mais finas e uma parte traseira predominantemente azul, além de referências ao hino do clube, com o nome “Do povo um clamor”. O preço também apareceu no vazamento: cerca de R$ 399,90.

A repercussão foi imediata entre os tricolores, com opiniões divididas sobre o design. Enquanto alguns elogiaram a proposta mais limpa, outros estranharam as alterações em relação ao modelo tradicional.