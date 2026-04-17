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Camisa do Bahia 2026 vaza na internet antes do lançamento; veja imagens

Modelo apareceu em loja online antes da hora, foi retirado do ar e viralizou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:48

Nova camisa do Bahia vaza na internet
Nova camisa do Bahia vaza na internet Crédito: Reprodução

O Bahia ainda não lançou oficialmente seu novo uniforme, mas a camisa tricolor da temporada 2026 acabou vazando antes da hora e movimentou torcedores nas redes sociais.

Imagens do segundo uniforme começaram a circular após uma loja esportiva colocar o modelo à venda de forma antecipada. Pouco depois, o anúncio foi retirado do ar, mas já era tarde: fotos e vídeos da peça rapidamente se espalharam na internet.

Veja como é a nova camisa do Bahia

Nova camisa do Bahia por Reprodução
Nova camisa do Bahia por Reprodução
Nova camisa do Bahia por Reprodução
Nova camisa do Bahia por Reprodução
Nova camisa do Bahia vaza na internet por Reprodução
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Nova camisa do Bahia por Reprodução

O modelo chama atenção por trazer mudanças em relação ao padrão recente. A camisa tem listras mais finas e uma parte traseira predominantemente azul, além de referências ao hino do clube, com o nome “Do povo um clamor”. O preço também apareceu no vazamento: cerca de R$ 399,90.

A repercussão foi imediata entre os tricolores, com opiniões divididas sobre o design. Enquanto alguns elogiaram a proposta mais limpa, outros estranharam as alterações em relação ao modelo tradicional.

Apesar do vazamento, o clube ainda não confirmou oficialmente o uniforme. A expectativa é que o lançamento ocorra nos próximos dias, com previsão de estreia na partida contra o Remo, pela Copa do Brasil.

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