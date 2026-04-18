Vitória x Corinthians: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações

Times se enfrentam neste sábado (18), a partir das 20h no Barradão

  • Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2026 às 16:00

Vitória enfrentou o Corinthians no Barradão, pela 30ª rodada da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória volta a campo neste sábado (18), às 20h, para enfrentar o Corinthians no Barradão, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Embalado pelo bom desempenho como mandante, o Rubro-Negro tenta manter a força dentro de casa para seguir subindo na tabela.

Onde assistir Vitória x Corinthians ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Vitória

O Leão chega confiante após vencer o São Paulo na última rodada e ocupa a 10ª posição, com 14 pontos. O time comandado por Jair Ventura tem feito do Barradão um trunfo no Brasileirão: são 12 pontos conquistados em cinco partidas como mandante, com quatro vitórias e apenas uma derrota.

Além do retrospecto positivo, o duelo marca a estreia do novo uniforme rubro-negro. Em campo, Jair Ventura tem dúvidas na escalação, principalmente sobre Erick, que se recupera de edema na perna, e sobre a composição defensiva após a ausência de Cacá, que não deve atuar por questões contratuais.

Corinthians

O time paulista chega pressionado para a partida. Com 11 pontos, o Corinthians está próximo da zona de rebaixamento e vê o confronto como crucial para evitar um cenário ainda mais delicado. Apesar do empate sem gols com o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, a equipe ganhou fôlego ao vencer o Santa Fe no meio de semana pela Libertadores.

Fernando Diniz, porém, terá muitos problemas para montar a equipe. O Corinthians tem uma longa lista de desfalques, incluindo Matheuzinho e André Luiz, suspensos, além de nomes como Memphis Depay e Charles no departamento médico. A situação de Hugo Souza também segue indefinida por conta de julgamento no STJD.

Prováveis escalações de Vitória x Corinthians

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Cacá), Edenilson, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Corinthians: Kauê (Hugo Souza); Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon e Garro; Kayke e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Alex Gomes Stefano, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (Trio do RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

