SEM MULTA

Vitória decide comprar zagueiro Cacá antes de duelo contra o Corinthians

Pagamento do defensor, no entanto, começa no primeiro semestre de 2027

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2026 às 17:24

Cacá comemorando seu primeiro gol pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Horas antes de entrar em campo contra o Corinthians, pelo Brasileirão, o Vitória se movimentou nos bastidores e decidiu antecipar a compra do zagueiro Cacá, que está emprestado pela equipe paulista ao rubro-negro. O pagamento, no entanto, começa a partir de 2027 e está condicionado a permanência do clube na primeira divisão.

O contrato de empréstimo do jogador tinham cláusulas que obrigavam o Leão a adquirir o atleta ao final da temporada, em caso de cumprimento dessas cláusulas. Com a necessidade de pagar uma multa para ter o atleta em campo neste sábado (18), o Vitória então enviou um ofício ao Corinthians avisando que vai exercer a compra do jogador mesmo sem o cumprimento das metas estipuladas. O clube começa a pagar no início de 2027 e vai até o final de 2029.

Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro 1 de 7

Cacá já tem 11 jogos disputados com a camisa do Vitória, ajudando diretamente com um gol e uma assistência na temporada. No último sábado (10), inclusive, o jogador foi o responsável por abrir o placar no duelo contra o São Paulo, disputado no Barradão.

Natural de Visconde do Rio Branco (MG), Carlos de Menezes Júnior, o Cacá, foi revelado pelo Cruzeiro, onde estreou como profissional em 2018 e ganhou sequência na temporada seguinte. Em 2021, foi negociado com o Tokushima Vortis, do Japão, clube que defendeu por três temporadas, somando 79 partidas, quatro gols e uma assistência.

De volta ao Brasil em 2023, atuou pelo Athletico-PR antes de ser emprestado ao Corinthians. No clube paulista, disputou um total 72 partidas, marcou oito gols e integrou o elenco campeão do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Supercopa Rei.

O Corinthians investiu R$ 24 milhões na aquisição de 90% dos direitos econômicos do zagueiro, que tinha contrato com o clube até o fim de 2028. Apesar do início promissor, Cacá perdeu espaço nos últimos meses e foi colocado no mercado. Chegou a negociar um retorno ao Furacão antes de avançar nas tratativas com o Rubro-nego baiano.