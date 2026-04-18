Vitória decide comprar zagueiro Cacá antes de duelo contra o Corinthians

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Alan Pinheiro
Publicado em 18 de abril de 2026 às 17:24
Horas antes de entrar em campo contra o Corinthians, pelo Brasileirão, o Vitória se movimentou nos bastidores e decidiu antecipar a compra do zagueiro Cacá, que está emprestado pela equipe paulista ao rubro-negro. O pagamento, no entanto, começa a partir de 2027 e está condicionado a permanência do clube na primeira divisão.
O contrato de empréstimo do jogador tinham cláusulas que obrigavam o Leão a adquirir o atleta ao final da temporada, em caso de cumprimento dessas cláusulas. Com a necessidade de pagar uma multa para ter o atleta em campo neste sábado (18), o Vitória então enviou um ofício ao Corinthians avisando que vai exercer a compra do jogador mesmo sem o cumprimento das metas estipuladas. O clube começa a pagar no início de 2027 e vai até o final de 2029.
Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro
Cacá já tem 11 jogos disputados com a camisa do Vitória, ajudando diretamente com um gol e uma assistência na temporada. No último sábado (10), inclusive, o jogador foi o responsável por abrir o placar no duelo contra o São Paulo, disputado no Barradão.
Natural de Visconde do Rio Branco (MG), Carlos de Menezes Júnior, o Cacá, foi revelado pelo Cruzeiro, onde estreou como profissional em 2018 e ganhou sequência na temporada seguinte. Em 2021, foi negociado com o Tokushima Vortis, do Japão, clube que defendeu por três temporadas, somando 79 partidas, quatro gols e uma assistência.
De volta ao Brasil em 2023, atuou pelo Athletico-PR antes de ser emprestado ao Corinthians. No clube paulista, disputou um total 72 partidas, marcou oito gols e integrou o elenco campeão do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Supercopa Rei.
O Corinthians investiu R$ 24 milhões na aquisição de 90% dos direitos econômicos do zagueiro, que tinha contrato com o clube até o fim de 2028. Apesar do início promissor, Cacá perdeu espaço nos últimos meses e foi colocado no mercado. Chegou a negociar um retorno ao Furacão antes de avançar nas tratativas com o Rubro-nego baiano.
Em 18 jogos (16 como titular) no último Campeonato Brasileiro, Cacá se destacou pela qualidade na saída de bola. Foi o jogador do Timão com maior índice de acerto de passes (94,59%), além de figurar entre os quatro melhores do elenco em duelos aéreos ganhos (34) e em aproveitamento nos duelos pelo chão (58,67%). Por outro lado, cometeu dois pênaltis na Série A, sendo o atleta do time com mais infrações desse tipo na competição.