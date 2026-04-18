'Estamos nos tornando uma equipe mais consistente', diz volante do Vitória após empate

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Alan Pinheiro
Publicado em 18 de abril de 2026 às 22:31
O Vitória dominou o Corinthians no Barradão, mas não conseguiu furar o bloqueio paulista e saiu de campo com apenas um ponto. Responsável pelo único chute defendido por Hugo Souza na partida, o volante Zé Vitor destacou que a equipe rubro-negra manteve a invencibilidade de cinco jogos na temporada.
"Acho que fizemos uma boa partida. Acho que a equipe vem evoluindo cada jogo. Estamos nos tornando uma equipe mais consistente. São esses detalhes. Acho que temos que acertar o mais rápido possível. Temos muita qualidade para acertar o gol, para finalizar bem. Mas acho que temos que validar a nossa partida, a nossa invencibilidade em cinco jogos. Acho que o grupo está se encorpando cada vez mais. Agora temos um jogo difícil e vamos nos preparar para fazer mais um grande jogo", falou.
Veja como foi Vitória x Corinthians, pela 12ª rodada da Série A
Antes da bola rolar, as duas maiores dúvidas dos torcedores rubro-negros foram sanadas no momento que a escalação foi divulgada. Cacá, emprestado pelo Corinthians, e Erick, que saiu machucado contra o Piauí, foram confirmados e começaram o confronto como titulares.
Agora, o Leão se prepara para viajar ao Rio de Janeiro e enfrentar o Flamengo na quarta-feira (22), pela Copa do Brasil. Já pelo Campeonato Brasileiro, a equipe rubro-negra só joga novamente pela competição contra o Athletico-PR no próximo domingo (26).