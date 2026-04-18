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'Estamos nos tornando uma equipe mais consistente', diz volante do Vitória após empate

Leão controlou o jogo no Barradão, mas saiu de campo sem conseguir furar o bloqueio da equipe paulista

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2026 às 22:31

Após empate sem gols, Zé Vitor destaca manutenção da invencibilidade do Vitória dentro do Barradão
Após empate sem gols, Zé Vitor destaca manutenção da invencibilidade de cinco jogos na temporada Crédito: Reprodução

O Vitória dominou o Corinthians no Barradão, mas não conseguiu furar o bloqueio paulista e saiu de campo com apenas um ponto. Responsável pelo único chute defendido por Hugo Souza na partida, o volante Zé Vitor destacou que a equipe rubro-negra manteve a invencibilidade de cinco jogos na temporada.

"Acho que fizemos uma boa partida. Acho que a equipe vem evoluindo cada jogo. Estamos nos tornando uma equipe mais consistente. São esses detalhes. Acho que temos que acertar o mais rápido possível. Temos muita qualidade para acertar o gol, para finalizar bem. Mas acho que temos que validar a nossa partida, a nossa invencibilidade em cinco jogos. Acho que o grupo está se encorpando cada vez mais. Agora temos um jogo difícil e vamos nos preparar para fazer mais um grande jogo", falou.

Veja como foi Vitória x Corinthians, pela 12ª rodada da Série A

Vitória x Corinthians - 12ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Corinthians - 12ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Corinthians - 12ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Corinthians - 12ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
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Vitória x Corinthians - 12ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória

Antes da bola rolar, as duas maiores dúvidas dos torcedores rubro-negros foram sanadas no momento que a escalação foi divulgada. Cacá, emprestado pelo Corinthians, e Erick, que saiu machucado contra o Piauí, foram confirmados e começaram o confronto como titulares.

Agora, o Leão se prepara para viajar ao Rio de Janeiro e enfrentar o Flamengo na quarta-feira (22), pela Copa do Brasil. Já pelo Campeonato Brasileiro, a equipe rubro-negra só joga novamente pela competição contra o Athletico-PR no próximo domingo (26).

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