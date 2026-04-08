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Lesão pesa e Rayssa Leal despenca no ranking mundial do skate feminino

Mesmo fora do pódio em São Paulo e ausente em etapa no Japão, brasileira permanece no top 10

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:24

Rayssa Leal
Rayssa Leal Crédito: Julio Detefon/ STU

Principal referência do skate street feminino brasileiro, Rayssa Leal perdeu seis posições no ranking mundial da modalidade, classificação que serve como base para a distribuição de vagas nos próximos Jogos Olímpicos. Apesar da queda, a atleta segue entre as dez melhores do mundo.

A maranhense passou do segundo para o oitavo lugar após a última etapa do Circuito Mundial, realizada em São Paulo. Na ocasião, uma lesão comprometeu o desempenho da brasileira e a deixou fora do pódio.

Mansão de Rayssa Leal tem pista de skate

Rayssa mostrou momento da construção, celebrando por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Pista de skate de Rayssa Leal por Reprodução
Atleta já mostrou detalhes do quarto por Reprodução
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Rayssa mostrou momento da construção, celebrando por Reprodução

Outro fator que contribuiu para a perda de posições foi a ausência na etapa de Kitakyushu, no Japão. Como optou por não competir, Rayssa deixou de somar pontos importantes na disputa pela liderança do ranking.

A ponta da classificação segue com a japonesa Ibuki Matsumoto, de 14 anos, que permanece isolada no primeiro lugar. Logo atrás aparecem suas compatriotas Nanami Onishi e Funa Nakayama, completando o top 3.

Entre as brasileiras, Gabi Mazeto foi quem mais avançou na atualização recente da lista. Ela subiu cinco posições e agora ocupa o 19º lugar. Já Pâmela Rosa aparece na 25ª colocação.

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Confira o top 10 do ranking mundial do skate street feminino:

1. Ibuki Matsumoto (Japão) — 164.000 pontos

2. Nanami Onishi (Japão) — 96.949 pontos

3. Funa Nakayama (Japão) — 89.426 pontos

4. Chloe Covell (Austrália) — 84.000 pontos

5. Coco Yoshizawa (Japão) — 81.673 pontos

6. Chenxi Cui (China) — 75.712 pontos

7. Yumeka Oda (Japão) — 63.364 pontos

8. Rayssa Leal (Brasil) — 50.932 pontos

9. Yuanling Zhu (China) — 46.707 pontos

10. Daniela Terol (Espanha) — 44.364 pontos

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