QUEDA

Lesão pesa e Rayssa Leal despenca no ranking mundial do skate feminino

Mesmo fora do pódio em São Paulo e ausente em etapa no Japão, brasileira permanece no top 10

Carol Neves

Publicado em 8 de abril de 2026 às 11:24

Rayssa Leal Crédito: Julio Detefon/ STU

Principal referência do skate street feminino brasileiro, Rayssa Leal perdeu seis posições no ranking mundial da modalidade, classificação que serve como base para a distribuição de vagas nos próximos Jogos Olímpicos. Apesar da queda, a atleta segue entre as dez melhores do mundo.

A maranhense passou do segundo para o oitavo lugar após a última etapa do Circuito Mundial, realizada em São Paulo. Na ocasião, uma lesão comprometeu o desempenho da brasileira e a deixou fora do pódio.

Mansão de Rayssa Leal tem pista de skate 1 de 7

Outro fator que contribuiu para a perda de posições foi a ausência na etapa de Kitakyushu, no Japão. Como optou por não competir, Rayssa deixou de somar pontos importantes na disputa pela liderança do ranking.

A ponta da classificação segue com a japonesa Ibuki Matsumoto, de 14 anos, que permanece isolada no primeiro lugar. Logo atrás aparecem suas compatriotas Nanami Onishi e Funa Nakayama, completando o top 3.

Entre as brasileiras, Gabi Mazeto foi quem mais avançou na atualização recente da lista. Ela subiu cinco posições e agora ocupa o 19º lugar. Já Pâmela Rosa aparece na 25ª colocação.

Confira o top 10 do ranking mundial do skate street feminino:

1. Ibuki Matsumoto (Japão) — 164.000 pontos

2. Nanami Onishi (Japão) — 96.949 pontos

3. Funa Nakayama (Japão) — 89.426 pontos

4. Chloe Covell (Austrália) — 84.000 pontos

5. Coco Yoshizawa (Japão) — 81.673 pontos

6. Chenxi Cui (China) — 75.712 pontos

7. Yumeka Oda (Japão) — 63.364 pontos

8. Rayssa Leal (Brasil) — 50.932 pontos

9. Yuanling Zhu (China) — 46.707 pontos