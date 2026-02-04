Acesse sua conta
Rayssa Leal relata perrengues para tirar 1ª CNH e brinca: 'Achei que fazer 18 anos era só tirar o capacete'

Skatista de 18 anos compartilha dificuldades no processo de habilitação enquanto estrela campanha da Volvo sobre a estreia ao volante

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 13:15

Rayssa Leal
Rayssa Leal Crédito: Reprodução

Aos 18 anos, Rayssa Leal está vivendo uma fase de descobertas fora das pistas. Em pausa nos treinos, a skatista iniciou o processo para tirar a primeira carteira de motorista e compartilhou nas redes sociais algumas situações inesperadas que enfrentou nesse início de vida adulta.

Em tom bem-humorado, ela resumiu o momento com a frase: “Achei que fazer 18 anos era só tirar o capacete”. A publicação rapidamente repercutiu entre fãs, que se identificaram com os desafios da nova etapa. "Agora que começa a dificuldade", brincou ainda um seguidor, ao falar da vida adulta.

Durante o atendimento para dar entrada na habilitação, Rayssa contou que não sabia o número do Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados) e precisou buscar a informação para conseguir avançar no procedimento.

Propaganda

O momento pessoal coincide com a presença da skatista em uma campanha da Volvo no Brasil. Rayssa estrela o filme “Rayssa Imaginando”, criado pela agência Grey, que apresenta o modelo elétrico EX30 Ultra Twin Motor, vendido por R$ 309.950.

No comercial, ela aparece prestes a dirigir pela primeira vez após conquistar a habilitação e imagina situações do trânsito em que tecnologias do carro entram em ação, como estacionamento automático e alertas de segurança. A sequência termina quando ela retorna à realidade e afirma: “Calma, calma. Ainda não tô pronta pra isso”.

Leia mais

Imagem - Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Imagem - FOTOS: Rayssa Leal celebra 18 anos com festa de luxo, famosos e discurso emocionante

FOTOS: Rayssa Leal celebra 18 anos com festa de luxo, famosos e discurso emocionante

Imagem - Mãe de Rayssa Leal relembra início sem patrocínio e fala do fenômeno das pistas de skate: 'Ela não desiste'

Mãe de Rayssa Leal relembra início sem patrocínio e fala do fenômeno das pistas de skate: 'Ela não desiste'

Tags:

Rayssa Leal

