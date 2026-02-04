Rayssa Leal relata perrengues para tirar 1ª CNH e brinca: 'Achei que fazer 18 anos era só tirar o capacete'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 13:15
Aos 18 anos, Rayssa Leal está vivendo uma fase de descobertas fora das pistas. Em pausa nos treinos, a skatista iniciou o processo para tirar a primeira carteira de motorista e compartilhou nas redes sociais algumas situações inesperadas que enfrentou nesse início de vida adulta.
Em tom bem-humorado, ela resumiu o momento com a frase: “Achei que fazer 18 anos era só tirar o capacete”. A publicação rapidamente repercutiu entre fãs, que se identificaram com os desafios da nova etapa. "Agora que começa a dificuldade", brincou ainda um seguidor, ao falar da vida adulta.
Durante o atendimento para dar entrada na habilitação, Rayssa contou que não sabia o número do Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados) e precisou buscar a informação para conseguir avançar no procedimento.
Rayssa Leal contou problemas para tirar CNH
Outro contratempo surgiu na hora da foto oficial do documento. Segundo ela, não era permitido fazer o registro usando regata, o que a obrigou a comprar uma nova blusa na hora para concluir o processo. “Tive que comprar uma blusa, porque não podia tirar de regata”, relatou.
Depois de resolver a parte documental, a atleta afirmou que “deu tudo certo” e agora aguarda a realização do exame psicotécnico, etapa obrigatória para quem deseja obter a CNH no Brasil. No dia seguinte, publicou uma imagem preenchendo formulários. "Bom dia".
Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta
Propaganda
O momento pessoal coincide com a presença da skatista em uma campanha da Volvo no Brasil. Rayssa estrela o filme “Rayssa Imaginando”, criado pela agência Grey, que apresenta o modelo elétrico EX30 Ultra Twin Motor, vendido por R$ 309.950.
No comercial, ela aparece prestes a dirigir pela primeira vez após conquistar a habilitação e imagina situações do trânsito em que tecnologias do carro entram em ação, como estacionamento automático e alertas de segurança. A sequência termina quando ela retorna à realidade e afirma: “Calma, calma. Ainda não tô pronta pra isso”.