NUNCA FOI ENCONTRADO

Bruninho quis abrir mão da pensão em troca do corpo da mãe Eliza Samudio

Encontro com Bruno Fernandes não aconteceu; família afirma que valores de pensão e indenização ultrapassam R$ 2,5 milhões

Carol Neves

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 13:18

Goleiro Bruno e o filho Bruninho Crédito: Reprodução

O encontro que reuniria, em janeiro, o goleiro Bruno Fernandes e seu filho Bruninho Samudio terminou sem acontecer, mas tinha um objetivo claro por parte do adolescente, segundo relatou sua madrinha, Maria do Carmo. Hoje atuando nas categorias de base do Botafogo e da Seleção Brasileira, o jovem pretendia abrir mão de valores que ainda tem a receber do pai para tentar descobrir onde estão os restos mortais da mãe, Eliza Samudio.

De acordo com Maria do Carmo, a intenção era encerrar disputas judiciais e abrir mão de direitos financeiros, incluindo pensão e indenizações, caso Bruno revelasse o paradeiro dos restos mortais.

“Ele ia tentar negociar com o Bruno a abertura de mão de todas as ações, de todo o dinheiro, de tudo o que teria para receber, em troca da informação sobre os restos mortais da mãe. Era isso que ele queria. Ele ainda me perguntou se estava sendo inocente ao pensar nisso, e eu disse que não, já que ele quer os restos mortais da mãe dele. Não precisava nem falar onde está, podia pegar e deixar em algum lugar”, disse Maria do Carmo ao jornal O Tempo.

O encontro, porém, não aconteceu. Bruno alegou que estava sendo pressionado a comparecer sem advogado ou sem a presença da esposa. Após a frustração, Bruninho decidiu seguir cobrando judicialmente tudo o que entende ter direito a receber. Depois do episódio, o jovem ficou abatido por dois dias, mas retomou os treinos para se apresentar à Seleção. Pessoas próximas dizem que ele acredita ter dado ao pai a chance de reaproximação que o próprio goleiro pedia nas redes, mas que a oportunidade foi perdida.

Pensão atrasada

Segundo a família, o goleiro não paga pensão desde o fim de 2022, quando quitou valores atrasados após realizar uma vaquinha. Há um processo no Rio de Janeiro, mas oficiais de Justiça teriam dificuldade para encontrá-lo no endereço informado.

A família calcula que, somando pensão e indenização ligada à morte de Eliza Samudio, o valor devido ultrapasse R$ 2,5 milhões. Nas redes sociais, Bruno divulga ganhos com o chamado “Jogo do Tigrinho”, ligado a uma plataforma que não é regulamentada pelo Ministério da Fazenda.