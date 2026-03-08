Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Estadão
Publicado em 8 de março de 2026 às 13:26
A brasileira Rayssa Leal terminou na quarta colocação na final do Campeonato Mundial de Skate Street, disputada neste domingo (8), em São Paulo. A maranhense chegou a chorar após algumas quedas durante a apresentação e também se machucou na última tentativa de manobra. O título ficou com a japonesa Ibuki Matsumoto.
A decisão reuniu oito skatistas no Parque Cândido Portinari. Na primeira fase, cada atleta teve direito a três voltas de 45 segundos. Rayssa começou com dificuldades e caiu logo na primeira apresentação, ficando alguns instantes no chão antes de se levantar. A brasileira recebeu 11,80, a menor nota da rodada.
Na segunda volta, Rayssa reagiu e conseguiu recuperar posições ao somar 63,71 pontos, voltando à disputa pelas primeiras colocações. Já na terceira tentativa, fez uma apresentação segura, mas voltou a cair na descida de um corrimão nos segundos finais. Sem melhorar a pontuação, a skatista se emocionou e chorou após a queda.
Na fase de manobras, em que apenas a melhor tentativa entra no somatório final, Rayssa acertou a primeira descida no corrimão e recebeu 79,83 pontos. A nota, porém, ainda não era suficiente para alcançar a liderança.
Na segunda tentativa, a brasileira caiu novamente. A pressão aumentou quando a japonesa Nanami Onishi assumiu a segunda colocação, empurrando Rayssa para fora do pódio.
Na última manobra, Rayssa voltou a cair e permaneceu no chão, sendo atendida pela equipe médica. A skatista também recebeu apoio da compatriota Leticia Bufoni.
Com o resultado, Rayssa Leal encerrou a final na quarta posição, enquanto Ibuki Matsumoto garantiu o título da competição.