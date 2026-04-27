PREPARAÇÃO

O que comeu o maratonista mais rápido do mundo antes de fazer história ao completar 42 km em menos de 2 horas

Com preparação intensa e estratégia nutricional detalhada, queniano quebra recorde mundial e revela rotina antes da largada

Carol Neves

Publicado em 27 de abril de 2026 às 13:23

Sebastian Sawe tornou-se a primeira pessoa a correr uma maratona em menos de 2 hora Crédito: IAAF

Sebastian Sawe fez história ao vencer a Maratona de Londres, realizada em 26 de abril, com o tempo de 1 hora, 59 minutos e 30 segundos. Diante de cerca de 800 mil espectadores, o atleta de 31 anos tornou-se o primeiro a completar uma maratona oficial abaixo das duas horas, superando a marca anterior de 2 horas e 35 segundos, estabelecida por Kelvin Kiptum em 2023.

A vitória foi construída principalmente na segunda metade da prova, quando Sawe aumentou o ritmo e abriu vantagem. Após cruzar a linha de chegada, ele destacou o significado do feito. Fiz história em Londres. Provei que nada é impossível. Isso ficará gravado na minha memória para sempre. Tive a coragem de continuar mesmo quando a velocidade já estava muito alta. Não hesitei porque estava preparado. Os fãs me ajudaram muito, pois torceram, gritaram meu nome e me deram força. Este recorde mundial também se deve a eles.

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Além da performance impressionante, especialistas e imprensa passaram a investigar os fatores por trás do resultado. Segundo o treinador Claudio Berardelli, a preparação foi decisiva. Nas seis semanas que antecederam a prova, Sawe percorreu em média 241 quilômetros por semana em seus treinos.

Outro elemento importante foi o uso de tecnologia esportiva. O atleta competiu com o modelo Adidas Pro Evo 3, um tênis ultraleve com menos de 100 gramas, desenvolvido para melhorar o desempenho. A estratégia nutricional também teve papel relevante, com o uso de géis de carboidrato da Maurten ao longo da corrida.

Berardelli avaliou que o esporte vive uma transformação. Não há dúvida de que estamos entrando em uma nova era das corridas de maratona graças aos tênis de corrida e à nutrição adequados. Sawe é uma pessoa extraordinária. Ele tem uma energia positiva e também é muito humilde.

Mas um detalhe chamou atenção: o café da manhã do atleta antes da prova foi simples. Sawe revelou que consumiu duas fatias de pão acompanhadas de chá com mel antes da largada.

A alimentação seguiu planejada também durante o percurso. De acordo com o nutricionista Joshua Rowe, o queniano iniciou a ingestão energética ainda no trajeto até a largada. Ele estava tomando seu Drink Mix 320 no ônibus a caminho da linha de partida, seguido por um pacote de 100 géis cerca de 5 minutos antes do tiro de largada.

Durante a prova, Sawe manteve um consumo regular de carboidratos. Ele ingeriu 160 ml de bebida energética nos primeiros pontos de controle, depois combinou gel de 100 calorias com mais líquidos e seguiu com reposições constantes até o fim. No total, a média foi de 115 gramas de carboidratos por hora.

Nascido em 16 de março de 1995, no Quênia, Sawe cresceu em uma família ligada ao esporte e ao trabalho rural. Seu pai, Simion, cultivava milho, enquanto sua mãe, Emily, teve trajetória promissora como velocista, interrompida precocemente.