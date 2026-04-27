Moradores denunciam vazamento de água e destruição de asfalto em bairro de Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:39
Moradores da rua Almirante Alves Câmara, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, denunciam um vazamento de água que provoca transtornos há mais de uma semana na localidade. Segundo a associação de moradores do bairro, a água jorra a céu aberto, danificando o asfalto, enquanto moradores reclamam da falta de água.
"A Embasa está fazendo um trabalho paliativo, para tentar resolver a falta de água, sendo que deveria trocar a tubulação geral que está velha e entupida", afirma a Associação Renovação do Engenho Velho de Brotas.
Vazamento de água no Engenho Velho de Brotas
Fotos enviadas ao CORREIO mostram um grande buraco feito pelo vazamento de água. Uma faixa alerta sobre a interdição do espaço afetado, que fica em frente à entrada de casas. Segundo a Embasa, equipes estão investigando o vazamento de água desde sexta-feira (24), quando a empresa diz que foi acionada sobre o problema.
Ainda de acordo com a Embasa, não se trata de um vazamento na rede convencional, podendo ser a causa do problema uma ligação clandestina em outro ponto.