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Moradores denunciam vazamento de água e destruição de asfalto em bairro de Salvador

Embasa afirma que investiga origem do problema

Maysa Polcri

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:39

Moradores sofrem com vazamento de água em frente à casa Crédito: Reprodução

Moradores da rua Almirante Alves Câmara, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, denunciam um vazamento de água que provoca transtornos há mais de uma semana na localidade. Segundo a associação de moradores do bairro, a água jorra a céu aberto, danificando o asfalto, enquanto moradores reclamam da falta de água.

"A Embasa está fazendo um trabalho paliativo, para tentar resolver a falta de água, sendo que deveria trocar a tubulação geral que está velha e entupida", afirma a Associação Renovação do Engenho Velho de Brotas.

Vazamento de água no Engenho Velho de Brotas 1 de 4

Fotos enviadas ao CORREIO mostram um grande buraco feito pelo vazamento de água. Uma faixa alerta sobre a interdição do espaço afetado, que fica em frente à entrada de casas. Segundo a Embasa, equipes estão investigando o vazamento de água desde sexta-feira (24), quando a empresa diz que foi acionada sobre o problema.