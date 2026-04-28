TRAGÉDIA

Implosão do Titan: 'vieram em duas caixas de sapatos', diz mulher que perdeu marido e filho

Em relato, Christine Dawood descreve o luto após a morte de Shahzada e Suleman na tragédia do submersível em 2023 e conta como tenta reconstruir a vida após a perda dupla

Mariana Rios

Publicado em 28 de abril de 2026 às 14:09

Shahzada Dawood e o filho, Suleman, morreram na implosão do submersível Titan, em 2023 Crédito: Acervo pessoal/Christine Dawood/The Guardian

A implosão do submersível Titan, em 2023, mudou a vida de Christine Dawood, que perdeu o marido, Shahzada, e o filho, Suleman, na tragédia. Em relato ao jornal The Guardian, ela descreve o impacto da perda e a forma como recebeu os restos mortais dos dois: “vieram em duas caixas de sapatos”, disse, resumindo a dimensão do luto que passou a enfrentar desde então.

A viagem que terminou em desastre começou como a realização de um sonho compartilhado entre pai e filho, apaixonados pela história do Titanic. O jovem Suleman havia desenvolvido interesse pelo naufrágio desde cedo, o que motivou a dupla a embarcar na expedição rumo aos destroços do navio, a quase 4 mil metros de profundidade, no Atlântico Norte. Christine, que inicialmente também participaria, decidiu ceder seu lugar ao filho, permitindo que ele vivesse a experiência ao lado do pai.

No dia da expedição, ela acompanhou a partida do submersível do navio de apoio. Horas depois, quando o Titan perdeu comunicação, a informação inicial foi tratada como algo não incomum, o que manteve a expectativa de que tudo terminaria bem. Enquanto isso, uma operação internacional de busca ganhava escala, cercada por incertezas e pelo temor de que o tempo de oxigênio fosse limitado.

A confirmação da tragédia veio dias depois: o Titan havia implodido durante a descida, matando instantaneamente os cinco ocupantes. Apesar do choque, Christine afirmou que saber da morte imediata trouxe algum alívio em meio à dor, ao afastar a possibilidade de sofrimento prolongado. Ainda assim, o processo de luto se mostrou profundo e contínuo.

Desde então, ela relata enfrentar crises de ansiedade e a difícil tarefa de reconstruir a rotina sem o marido e o filho. Em sua casa, preserva objetos e espaços que pertenciam aos dois e tenta encontrar sentido na perda ao compartilhar sua história publicamente.

Na cozinha de Christine, existe um modelo do Titanic no centro do ambiente. Exposto em um armário com frente de vidro, o navio de Lego tem quase 1,5 metro de comprimento e foi montado com 9.090 peças do brinquedo. O filho dela, Suleman, de 19 anos, levou cerca de duas semanas para concluir a construção.

“As pessoas sempre ficam um pouco chocadas ao vê-lo”, ela admite. “Mas o que eu deveria fazer? Desmontar? Esconder? O Suleman dedicou tantas horas a isso. Ele era fascinado pelo Titanic desde que fomos a uma grande exposição quando morávamos em Singapura.”

Como era o Titanic 1 de 8

O que aconteceu?

O submarino Titan fez seu último mergulho em 18 de junho de 2023, uma manhã de domingo, e perdeu contato com seu navio de apoio cerca de duas horas depois. Quando foi relatado como atrasado naquela tarde, os resgatadores enviaram navios, aviões e outros equipamentos para a área, cerca de 700 quilômetros ao sul de St. John's, no Canadá.

Além do cofundador da OceanGate, Stockton Rush, a implosão matou dois membros de uma família paquistanesa, Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood; o aventureiro britânico Hamish Harding; e o especialista em Titanic Paul-Henri Nargeolet.

Harding e Nargeolet eram membros do The Explorers Club, uma sociedade profissional dedicada à pesquisa, exploração e conservação de recursos. "Isso nos afetou profundamente em um nível pessoal", disse o presidente do grupo, Richard Garriott, em uma entrevista um ano após a tragédia.