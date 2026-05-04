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Com 39 quartos, 3 piscinas e 3,2 hectares, mansão mais cara dos EUA vai à venda por R$ 2 bilhões

O imóvel pertence a proprietários ligados à família real do Catar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de maio de 2026 às 08:53

Mansão fica em Bel Air, na Califórnia
Mansão fica em Bel Air, na Califórnia Crédito: Reprodução

Uma propriedade de alto padrão em Bel Air, na Califórnia, foi colocada à venda por 400 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 2 bilhões na cotação atual. Caso o valor seja alcançado, o negócio tem potencial para se tornar a maior transação imobiliária já registrada nos Estados Unidos.

Mansão está à venda

Mansão fica em Bel Air, na Califórnia por Reprodução
Mansão fica em Bel Air, na Califórnia por Reprodução
Mansão fica em Bel Air, na Califórnia por Reprodução
Mansão fica em Bel Air, na Califórnia por Reprodução
Mansão fica em Bel Air, na Califórnia por Reprodução
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Mansão fica em Bel Air, na Califórnia por Reprodução

O imóvel pertence a proprietários ligados à família real do Catar e foi finalizado por volta de 2018. A área total chega a 3,2 hectares, com estruturas que incluem uma residência principal e uma casa de hóspedes independente. Ao todo, a mansão soma 39 quartos e conta com três piscinas.

Com vista para o Bel-Air Country Club, o terreno onde a propriedade foi erguida foi adquirido em 2010 por 35 milhões de dólares. Desde então, aproximadamente 350 milhões de dólares foram aplicados nas obras, que se estenderam por cerca de dez anos até a conclusão.

Tags:

Luxo Mansão

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