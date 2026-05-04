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Com 39 quartos, 3 piscinas e 3,2 hectares, mansão mais cara dos EUA vai à venda por R$ 2 bilhões

O imóvel pertence a proprietários ligados à família real do Catar

Carol Neves

Publicado em 4 de maio de 2026 às 08:53

Mansão fica em Bel Air, na Califórnia Crédito: Reprodução

Uma propriedade de alto padrão em Bel Air, na Califórnia, foi colocada à venda por 400 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 2 bilhões na cotação atual. Caso o valor seja alcançado, o negócio tem potencial para se tornar a maior transação imobiliária já registrada nos Estados Unidos.

Mansão está à venda 1 de 7

O imóvel pertence a proprietários ligados à família real do Catar e foi finalizado por volta de 2018. A área total chega a 3,2 hectares, com estruturas que incluem uma residência principal e uma casa de hóspedes independente. Ao todo, a mansão soma 39 quartos e conta com três piscinas.