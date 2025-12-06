Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Foi parar no Guinness: maior Papai Noel do mundo é brasileiro

A instalação possui 27 metros, pesa 15 toneladas e foi feita com, aproximadamente, 450 mil lâmpadas de LED

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 15:37

Foi parar no Guinness: maior Papai Noel do mundo é brasileiro
Foi parar no Guinness: maior Papai Noel do mundo é brasileiro Crédito: Divulgação

Com 27 metros, pesando 15 toneladas e feita com, aproximadamente, 450 mil lâmpadas de LED, a instalação no formato de Papai Noel em Londrina, no norte do Paraná, foi considerada a maior do mundo pelo Guinness World Records - entidade que registra recordes. A medição e a divulgação do resultado aconteceram nessa sexta-feira (5).

O valor da decoração instalada no Lago Igapo II é de R$ 1.890.000,00, conforme a licitação. De acordo com o município, o medidor oficial foi indicado pelo Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Cecal) e foi acompanhado por duas testemunhas. O relatório técnico foi encaminhado à juíza do Guinness World Records, Susana Reynes, que também fez a confirmação do recorde durante o evento no cartão postal da cidade.

A inscrição foi conduzida pela Ativa Luzes, responsável pela construção do Papai Noel. No total, a empresa gastou R$ 148 mil com todo processo, segundo a prefeitura. O Papai Noel londrinense superou o Papai Noel de Águeda, cidade de Portugal, que tem 21 metros de altura e 9 metros de diâmetro.

Mais recentes

Imagem - Quais drogas são identificadas no exame toxicológico que será obrigatório para tirar CNH?

Quais drogas são identificadas no exame toxicológico que será obrigatório para tirar CNH?
Imagem - Estresse pode reduzir a sua longevidade; veja cinco formas de combatê-lo

Estresse pode reduzir a sua longevidade; veja cinco formas de combatê-lo
Imagem - Deputada federal invade Câmara em busca de amante do marido; veja

Deputada federal invade Câmara em busca de amante do marido; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (6 de dezembro) é O Jardim: solteiros podem ser surpreendidos por uma conexão especial
01

Carta do Baralho Cigano deste sábado (6 de dezembro) é O Jardim: solteiros podem ser surpreendidos por uma conexão especial

Imagem - Tempo: 122 cidades da Bahia estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas
02

Tempo: 122 cidades da Bahia estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas

Imagem - Após mais de 10 anos, repórter Giana Mattiazzi deixa a Rede Bahia
03

Após mais de 10 anos, repórter Giana Mattiazzi deixa a Rede Bahia

Imagem - Cor e número da sorte: o sábado (6 de dezembro) que reorganiza caminhos e revela oportunidades para os 12 signos
04

Cor e número da sorte: o sábado (6 de dezembro) que reorganiza caminhos e revela oportunidades para os 12 signos