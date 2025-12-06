BATEU O RECORDE

Foi parar no Guinness: maior Papai Noel do mundo é brasileiro

A instalação possui 27 metros, pesa 15 toneladas e foi feita com, aproximadamente, 450 mil lâmpadas de LED

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 15:37

Com 27 metros, pesando 15 toneladas e feita com, aproximadamente, 450 mil lâmpadas de LED, a instalação no formato de Papai Noel em Londrina, no norte do Paraná, foi considerada a maior do mundo pelo Guinness World Records - entidade que registra recordes. A medição e a divulgação do resultado aconteceram nessa sexta-feira (5).

O valor da decoração instalada no Lago Igapo II é de R$ 1.890.000,00, conforme a licitação. De acordo com o município, o medidor oficial foi indicado pelo Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Cecal) e foi acompanhado por duas testemunhas. O relatório técnico foi encaminhado à juíza do Guinness World Records, Susana Reynes, que também fez a confirmação do recorde durante o evento no cartão postal da cidade.