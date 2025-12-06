HABILITAÇÃO

Quais drogas são identificadas no exame toxicológico que será obrigatório para tirar CNH?

Confira as principais dúvidas sobre a nova exigência a motoristas de moto e carros de passeio

Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 14:40

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula (PT) e manteve a exigência de exame toxicológico para as categorias A (motocicletas) e B (carros de passeio), na última quarta-feira (4). Antes, o teste era exigido somente para motoristas profissionais, habilitados nas categorias C, D e E. A nova exigência para condutores A e B é apenas para a primeira habilitação.

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) afirma que o exame toxicológico exigido para se obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é o de larga janela de detecção, com o objetivo de verificar o consumo, ativo ou não, de substâncias psicoativas até 90 dias antes do procedimento.

Podem ser detectáveis no exame as anfetaminas (MDMA, metanfetamina), mazindol (inibidor de apetite), maconha (canabinoides), cocaína, opiáceos (morfina codeína e heroína). A lista completa das substâncias está disponível no site do Ministério dos Transportes.

Quem testar positivo para as substâncias, não conseguirá obter a primeira habilitação CNH. Ao ser reprovado, o candidato poderá esperar um tempo, refazer o exame e caso itens não sejam encontrados, poderá pegar a carteira de habilitação.

O exame toxicológico é realizado mediante uma amostra queratínica, pode ser cabelos e/ou pelos. Ele também pode ser feito pelas unhas, se houver lado dermatológico.

De acordo com o Latox, laboratório especialista em exames toxicológicos, os exames custam de R$ 100 a R$ 160, variando conforme a região do país. A informação é da CNN Brasil.

A decisão da retomada do exame aconteceu através da derrubada de dois vetos do presidente. Foram 421 votos a favor da derrubada do veto na Câmara, contra 10, e 72 votos a favor do Senado, contra zero.