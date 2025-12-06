Estresse pode reduzir a sua longevidade; veja cinco formas de combatê-lo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 14:37
De acordo com o relatório "World Mental Health Day 2024", o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo. Além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade. A International Stress Management Association no Brasil (ISMA-BR) também revelou que 72% dos trabalhadores brasileiros estão estressados, um nível alarmante que pode comprometer diretamente a longevidade.
Na avaliação da médica endocrinologista Jacy Alves, o estresse crônico afeta todo o organismo, aumentando os níveis de cortisol e favorecendo doenças como hipertensão, diabetes e depressão. Inicialmente, a resposta ao estresse envolve a liberação de hormônios como as catecolaminas e o cortisol, que desempenham um papel protetor ao preparar o corpo para situações de luta ou fuga.
No entanto, quando esses hormônios permanecem em níveis elevados por conta do estresse crônico, suas funções se tornam prejudiciais, acelerando a progressão de diversas doenças. "Dessa forma, o impacto cumulativo do estresse crônico sobre o organismo não apenas desgasta os sistemas corporais, mas também diminui a capacidade do corpo de se regenerar e se proteger contra novas agressões", explica a endocrinologista.
Cada vez mais, governos e outras organizações estão se conscientizando sobre a disseminação deste preocupante problema. Nesse cenário, os profissionais de saúde estão definindo o estresse como o "assassino silencioso". Nos últimos anos, esse fenômeno tem sido amplamente estudado, e algumas descobertas significativas foram feitas.
A principal revelação é que o estresse, em si, não é o problema central. O verdadeiro desafio reside na falta de recuperação adequada. A recuperação não apenas permite que o ser humano reponha suas energias, mas também promove o crescimento e o desenvolvimento, atuando como o gatilho para tornar o sistema mais resiliente e antifrágil.
Como o estresse acelera o envelhecimento
Estudos mostram que o estresse constante afeta diretamente as células do corpo, reduzindo a produção de antioxidantes naturais e favorecendo a inflamação crônica. Esse processo causa o envelhecimento precoce, comprometendo órgãos vitais e aumentando o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson.
"A exposição contínua ao estresse também pode comprometer a qualidade do sono, reduzindo a capacidade do organismo de se recuperar e equilibrar os hormônios essenciais para uma vida longa e saudável", destaca a especialista. Gerenciar o estresse de maneira eficaz é essencial para assegurar uma vida longa e saudável.
Cinco formas de combater o estresse
Para integrar essas práticas de recuperação no dia a dia, é possível realizar atividades em diferentes níveis:
Essas práticas, inseridas na rotina diária, contribuem significativamente para melhorar a capacidade de recuperação e, consequentemente, lidar melhor com o estresse. "Cuidar da saúde mental é crucial para viver mais e melhor. Pequenas mudanças no dia a dia podem fazer uma grande diferença na sua longevidade", conclui a Dra. Jacy Alves.