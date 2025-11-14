CRIME

Idoso é preso por violência doméstica e por descumprir medida protetiva na Bahia

Homem de 73 anos é investigado por difamação e ameaça

Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:12

Caso foi registrado em Santanópolis Crédito: Polícia Civil da Bahia

Um idoso de 73 anos foi preso, nesta quinta-feira (13), na zona rural de Santanópolis, a 37 km de Feira de Santana, suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira, de 49 anos. Ele também é investigado por difamação e pelo descumprimento de medidas protetivas concedidas à vítima com base na Lei Maria da Penha.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de dois mandados judiciais que determinavam a detenção do suspeito e a realização de buscas na casa dele. Segundo a Polícia Civil (PC), o idoso teria ameaçado de morte a ex-companheira e ignorado repetidas vezes as ordens de afastamento impostas pela Justiça.

Na operação, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de um celular. O aparelho será periciado. O suspeito foi levado para a unidade policial e permanece à disposição do Poder Judiciário.