Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idoso é preso por violência doméstica e por descumprir medida protetiva na Bahia

Homem de 73 anos é investigado por difamação e ameaça

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:12

Caso foi registrado em Santanópolis Crédito: Polícia Civil da Bahia

Um idoso de 73 anos foi preso, nesta quinta-feira (13), na zona rural de Santanópolis, a 37 km de Feira de Santana, suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira, de 49 anos. Ele também é investigado por difamação e pelo descumprimento de medidas protetivas concedidas à vítima com base na Lei Maria da Penha.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de dois mandados judiciais que determinavam a detenção do suspeito e a realização de buscas na casa dele. Segundo a Polícia Civil (PC), o idoso teria ameaçado de morte a ex-companheira e ignorado repetidas vezes as ordens de afastamento impostas pela Justiça.

Na operação, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de um celular. O aparelho será periciado. O suspeito foi levado para a unidade policial e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Leia mais

Imagem - Homem é pego por traficantes e é executado a tiros no Engenho Velho da Federação

Homem é pego por traficantes e é executado a tiros no Engenho Velho da Federação

Imagem - 30 traficantes na mata: o que se sabe da invasão do CV com nove mortos no Recôncavo

30 traficantes na mata: o que se sabe da invasão do CV com nove mortos no Recôncavo

Imagem - Empresário é preso por operar fraudes financeiras de facção em paraíso turístico da Bahia

Empresário é preso por operar fraudes financeiras de facção em paraíso turístico da Bahia

Tags:

Bahia Crime Violência Doméstica Idoso Preso

Mais recentes

Imagem - Ex-deputado estadual Ewerton Almeida morre aos 84 anos

Ex-deputado estadual Ewerton Almeida morre aos 84 anos
Imagem - Operação apreende armas, drogas e prende quatro pessoas no sul da Bahia

Operação apreende armas, drogas e prende quatro pessoas no sul da Bahia
Imagem - Fábrica artesanal de armas é fechada e sete suspeitos são presos em operação na Bahia

Fábrica artesanal de armas é fechada e sete suspeitos são presos em operação na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos
01

Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos

Imagem - Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)
02

Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)

Imagem - O pesadelo da violência para o PT, a Serin da oposição e a distorção nos números da economia de Jerônimo
03

O pesadelo da violência para o PT, a Serin da oposição e a distorção nos números da economia de Jerônimo

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece
04

Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece