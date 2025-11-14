Empresário é preso por operar fraudes financeiras de facção em paraíso turístico da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07:22
Um empresário apontado como principal operador financeiro de uma facção criminosa responsável por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e dezenas de homicídios em Porto Seguro virou alvo de operação na quarta-feira (12).
De acordo com informações da polícia, ele gerenciava o fluxo financeiro do grupo e sustentava economicamente um dos líderes da facção, morto em confronto em fase anterior da Operação Mandrack.
O preso exercia dupla função na facção: movimentava e ocultava recursos obtidos com o tráfico e controlava o repasse de valores entre os integrantes, garantindo o funcionamento da estrutura criminosa.
Empresário foi preso por integrar facção criminosa
Por conta da função, ele teria movimentado R$ 2,8 milhões por meio de uma empresa de fachada no ramo de vestuário e realizado transações suspeitas que somam cerca de R$ 1,48 milhão em contas de familiares, principalmente da companheira — estratégia utilizada para dissimular a origem e a titularidade dos valores.
A 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro foi responsável por cumprir a ordem judicial. A Operação Mandrack já bloqueou aproximadamente R$ 14 milhões do grupo criminoso e segue em andamento, com diligências para identificar outros envolvidos e rastrear o patrimônio adquirido ilegalmente.