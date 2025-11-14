POLÍCIA

Empresário é preso por operar fraudes financeiras de facção em paraíso turístico da Bahia

Investigado foi alvo de operação em Porto Seguro

Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07:22

Empresário foi preso por integrar facção criminosa Crédito: Reprodução

Um empresário apontado como principal operador financeiro de uma facção criminosa responsável por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e dezenas de homicídios em Porto Seguro virou alvo de operação na quarta-feira (12).

De acordo com informações da polícia, ele gerenciava o fluxo financeiro do grupo e sustentava economicamente um dos líderes da facção, morto em confronto em fase anterior da Operação Mandrack.

O preso exercia dupla função na facção: movimentava e ocultava recursos obtidos com o tráfico e controlava o repasse de valores entre os integrantes, garantindo o funcionamento da estrutura criminosa.

Por conta da função, ele teria movimentado R$ 2,8 milhões por meio de uma empresa de fachada no ramo de vestuário e realizado transações suspeitas que somam cerca de R$ 1,48 milhão em contas de familiares, principalmente da companheira — estratégia utilizada para dissimular a origem e a titularidade dos valores.