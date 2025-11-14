CRIME

30 traficantes na mata: o que se sabe da invasão do CV com nove mortos no Recôncavo

Confrontos ocorrem após facção tentar chegar a São Félix pela região de Pedra do Cavalo

Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07:53

Bandidos se esconderam em mata Crédito: Ascom-SSP

O Recôncavo Baiano vive, desde a última terça-feira (11), dias de temor com o avanço da facção Comando Vermelho (CV), que tenta chegar a São Félix pela região da Ponte da Pedra do Cavalo e trava confrontos com policiais em áreas de mata.

Até aqui, nove criminosos morreram e cinco foram presos. No entanto, o conflito parece longe de acabar pelo volume de traficantes na área, já que cerca de 30 homens do CV seguem escondidos para tentar entrar em São Félix.

30 homens na mata

Um vídeo divulgado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) na quinta-feira (13) mostra suspeitos armados se escondendo de forças policiais em um ponto de mata fechada entre as cidades de São Félix, Cachoeira e Muritiba.

“Utilizando tecnologia para encontrar um bonde (cerca de 30 integrantes de uma facção armados), os policiais localizaram mais um criminoso em uma área de mata próxima à barragem de Pedra do Cavalo”, explicou a SSP em nota.

No local, apenas um criminoso foi encontrado na quinta-feira. Ele reagiu à chegada dos policiais e acabou morto em tiroteio. Ainda na região, equipes desmontaram, pela manhã, acampamentos usados por integrantes do CV.

Nove mortos e cinco presos

O número de mortos na região já chegou a nove. Cinco deles foram mortos na quarta-feira (12). “As forças de segurança alcançaram, na tarde desta quarta-feira (12), mais cinco integrantes de facção que atacaram viaturas e tentaram fugir. Durante cerco na região de mata fechada entre as cidades de São Félix, Cachoeira e Muritiba, equipes foram atacadas com disparos de arma de fogo”, informou a SSP.

Após o confronto, os policiais encontraram cinco traficantes feridos e realizaram socorro para uma unidade médica em Muritiba, mas o grupo não resistiu aos ferimentos. Com eles foram apreendidos carregadores, munições e armas de fogo. Na manhã desta quinta-feira (13), mais um suspeito morreu na sequência das ações da polícia para conter o grupo. Ao todo, cinco membros do CV foram presos até o momento.

O que está por trás dos confrontos

O CORREIO mostrou que o CV já tem atuação na região, mas tenta avançar até São Félix, área controlada pela facção rival Bonde do Maluco (BDM). Na madrugada de terça-feira, moradores relataram diversos tiros em um confronto entre os grupos com a chegada da facção carioca.

Um morador de São Félix, que preferiu não se identificar, disse que a violência mudou o clima do município. “A sensação de medo toma a cidade. Estou muito triste com o que está acontecendo com São Félix. Apesar do que está sendo noticiado, a situação é pior”, afirmou.

Prefeitura emite alerta

Em nota divulgada na tarde de terça-feira, a Prefeitura de Muritiba anunciou a suspensão de serviços na cidade, incluindo atividades de unidades de saúde, escolas e repartições públicas.

A gestão informou que a situação estava sob controle e que a Polícia Militar seguia atuando para garantir a segurança, mas recomendou que todos, dentro do possível, permanecessem em casa “até que o cenário esteja totalmente normalizado”.

Tiroteios afetam estrada

Tiros intensos foram registrados na madrugada e nas primeiras horas da manhã. O tráfego na BR-101 chegou a ser afetado pela violência. Agentes de segurança foram deslocados para a região e intensificaram o policiamento no local.