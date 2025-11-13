VIOLÊNCIA

Vídeo mostra traficantes do CV escondidos em mata durante operação no Recôncavo Baiano

Pelo menos nove pessoas morreram desde o início da operação, na terça-feira (11)

Yan Inácio

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:30

Traficantes se escondem de policiais durante operação Crédito: Ascom-SSP

Um vídeo divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostra suspeitos armados se escondendo de forças policiais em um esconderijo em uma área de mata fechada entre as cidades de São Félix, Cachoeira e Muritiba, no Recôncavo Baiano. Forças policiais desmontaram os esconderijos utilizados pelos bandidos na manhã desta quinta-feira (13).

Nove pessoas já morreram desde o início da operação, que começou na terça-feira (11). A ação busca combater o avanço da facção na região. Segundo a SSP, as ações continuarão por tempo indeterminado na região. Informações sobre os suspeitos podem ser enviadas através do telefone 181. O anonimato é garantido por lei.

Bandidos se esconderam em acampamento na região

“As Forças da Segurança alcançaram na tarde desta quarta-feira (12), mais cinco integrantes de facção que atacaram viaturas e tentaram promover. Durante cerco na região de mata fechada entre as cidades de São Félix, Cachoeira e Muritiba, equipes foram atacadas com disparos de arma de fogo”, informou o órgão no dia em que a operação começou.

Após confronto, os policiais localizaram cinco traficantes feridos e realizaram o socorro para unidade médica na cidade de Muritiba. O quinteto não resistiu aos ferimentos. Com eles foram apreendidos carregadores, munições e armas de fogo. Na manhã desta quinta-feira (13), mais um suspeito acabou morto na sequência de ações da polícia para conter o grupo. Ao todo, cinco membros do CV foram presos até o momento.

Clima de tensão no Recôncavo da Bahia

Em reportagem, o CORREIO explicou que o CV já tem presença marcada na região, mas tenta chegar a São Félix, área com atuação da facção rival Bonde do Maluco (BDM). Na madrugada da última terça-feira, moradores da região relataram diversos disparos em um confronto entre os grupos com a chegada da facção carioca.

Ao longo do dia de terça, na região da Ponte da Pedra do Cavalo, que liga Cachoeira à São Félix, traficantes escondidos em área de mata entraram em confronto com agentes da polícia que se deslocaram para acabar com os tiroteios. A resistência dos traficantes foi tão forte que afetou o tráfego na BR-101, que chegou a ter a circulação interrompida para a segurança de motoristas que circulassem na área.