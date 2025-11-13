Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vídeo mostra traficantes do CV escondidos em mata durante operação no Recôncavo Baiano

Pelo menos nove pessoas morreram desde o início da operação, na terça-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:30

Traficantes se escondem de policiais durante operação
Traficantes se escondem de policiais durante operação Crédito: Ascom-SSP

Um vídeo divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostra suspeitos armados se escondendo de forças policiais em um esconderijo em uma área de mata fechada entre as cidades de São Félix, Cachoeira e Muritiba, no Recôncavo Baiano. Forças policiais desmontaram os esconderijos utilizados pelos bandidos na manhã desta quinta-feira (13).

Nove pessoas já morreram desde o início da operação, que começou na terça-feira (11). A ação busca combater o avanço da facção na região. Segundo a SSP, as ações continuarão por tempo indeterminado na região. Informações sobre os suspeitos podem ser enviadas através do telefone 181. O anonimato é garantido por lei.

Bandidos se esconderam em acampamento na região

Bandidos se esconderam em mata por Ascom-SSP
Bandidos se esconderam em mata por Ascom-SSP
Bandidos se esconderam em mata por Ascom-SSP
1 de 3
Bandidos se esconderam em mata por Ascom-SSP

“As Forças da Segurança alcançaram na tarde desta quarta-feira (12), mais cinco integrantes de facção que atacaram viaturas e tentaram promover. Durante cerco na região de mata fechada entre as cidades de São Félix, Cachoeira e Muritiba, equipes foram atacadas com disparos de arma de fogo”, informou o órgão no dia em que a operação começou.

Após confronto, os policiais localizaram cinco traficantes feridos e realizaram o socorro para unidade médica na cidade de Muritiba. O quinteto não resistiu aos ferimentos. Com eles foram apreendidos carregadores, munições e armas de fogo. Na manhã desta quinta-feira (13), mais um suspeito acabou morto na sequência de ações da polícia para conter o grupo. Ao todo, cinco membros do CV foram presos até o momento.

Clima de tensão no Recôncavo da Bahia

Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução
Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução
Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução
Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução
Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução
Tiroteio causa tensão no Recôncavo por Reprodução
1 de 6
Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução

Em reportagem, o CORREIO explicou que o CV já tem presença marcada na região, mas tenta chegar a São Félix, área com atuação da facção rival Bonde do Maluco (BDM). Na madrugada da última terça-feira, moradores da região relataram diversos disparos em um confronto entre os grupos com a chegada da facção carioca.

Ao longo do dia de terça, na região da Ponte da Pedra do Cavalo, que liga Cachoeira à São Félix, traficantes escondidos em área de mata entraram em confronto com agentes da polícia que se deslocaram para acabar com os tiroteios. A resistência dos traficantes foi tão forte que afetou o tráfego na BR-101, que chegou a ter a circulação interrompida para a segurança de motoristas que circulassem na área.

Procurada, no entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os impactos no tráfego de veículos não foram significativos. No mês passado, uma operação contra grupos criminosos com atuação nas cidades de São Félix e Cachoeira cumpriu nove mandados de busca e apreensão. Dois acampamentos usados pelos suspeitos foram destruídos.

Leia mais

Imagem - Chega a nove o número de mortos durante invasão do CV no Recôncavo Baiano

Chega a nove o número de mortos durante invasão do CV no Recôncavo Baiano

Imagem - Recôncavo Baiano: três são mortos e cinco são presos após invasão do CV

Recôncavo Baiano: três são mortos e cinco são presos após invasão do CV

Imagem - Tiroteio e toque de recolher: saiba o que está por trás da guerra entre facções no Recôncavo Baiano

Tiroteio e toque de recolher: saiba o que está por trás da guerra entre facções no Recôncavo Baiano

Mais recentes

Imagem - Três pessoas são detidas e duas oficinas são fechadas na Região Metropolitana de Salvador

Três pessoas são detidas e duas oficinas são fechadas na Região Metropolitana de Salvador
Imagem - Mais de 100 alunos relatam intoxicação alimentar após almoço em universidade na Bahia

Mais de 100 alunos relatam intoxicação alimentar após almoço em universidade na Bahia
Imagem - Cerrado e COP30: veja como esses assuntos podem aparecer nas provas

Cerrado e COP30: veja como esses assuntos podem aparecer nas provas

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta (13 de novembro) é O Livro: dia de revelações e descobertas importantes

Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete
02

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete

Imagem - Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)
03

Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)

Imagem - Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)
04

Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)