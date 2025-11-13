Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Descubra por que dormir menos de 6 horas prejudica a saúde

Privação do sono pode favorecer o ganho de peso e aumentar o risco de doenças inflamatórias

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:03

O sono de qualidade não é apenas repouso, mas um mecanismo biológico de restauração que mantém corpo e mente em harmonia (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
O sono de qualidade não é apenas repouso, mas um mecanismo biológico de restauração que mantém corpo e mente em harmonia Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Dormir menos de seis horas por noite tornou-se rotina para muitas pessoas, mas a privação de sono provoca desequilíbrios silenciosos que afetam todo o organismo. A falta de descanso interfere na regulação hormonal, no metabolismo e na imunidade, além de aumentar o risco de doenças inflamatórias e cardiovasculares.

Conforme Márcio José Evangelista Júnior, professor do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, o sono é um dos pilares mais importantes para o bom funcionamento do corpo. “Durante o sono profundo, ocorre a regeneração celular, o equilíbrio dos neurotransmissores e a consolidação da memória. Quando essa fase é interrompida, o corpo entra em um estado de estresse contínuo, com aumento do cortisol e maior desgaste físico e mental”, explica.

Privação de sono contribui para o ganho de peso

O especialista ressalta que a privação de sono também afeta o metabolismo da glicose e a liberação de insulina, o que pode contribuir para ganho de peso e resistência insulínica. “É comum as pessoas culparem apenas a alimentação pelo aumento de peso, mas dormir mal também desregula os hormônios da fome e da saciedade, como a grelina e a leptina”, alerta.

Riscos do café em excesso

Outro ponto de atenção é o uso de cafeína como forma de compensar o cansaço devido às poucas horas de sono. “O café estimula o sistema nervoso central e mascara a fadiga, mas o consumo em excesso, especialmente após o meio da tarde, pode atrasar a liberação de melatonina, prejudicando ainda mais o sono. O que poucas pessoas sabem é que a cafeína também reduz a absorção de ferro e cálcio, podendo causar deficiências nutricionais com o tempo”, explica o professor.

Poucas horas de sono podem causar irritabilidade e fadiga (Imagem: Pormezz | Shutterstock)
Poucas horas de sono podem causar irritabilidade e fadiga Crédito: Imagem: Pormezz | Shutterstock

Sinais de alerta do corpo diante da privação de sono

Quando o descanso não é suficiente, o corpo dá sinais. “ Dormir bem é mais do que descansar, é um processo biológico de reparo que garante o equilíbrio do corpo e da mente. Quando o sono é negligenciado, o organismo reage com sinais sutis, como fadiga constante, irritabilidade e queda de imunidade. O ideal é reconhecer esses alertas antes que se tornem problemas maiores”, destaca Márcio José Evangelista Júnior.

Hábitos que favorecem o sono e a recuperação do corpo

Além das recomendações mais conhecidas, como evitar telas antes de dormir e manter horários regulares, o professor lista hábitos pouco lembrados que favorecem o sono e a saúde metabólica:

  • Reduzir a luz artificial branca à noite:luzes frias inibem a produção natural de melatonina; prefira iluminação amarelada e suave;
  • Evitar treinos intensos à noite:o exercício físico muito próximo da hora de dormir eleva a temperatura corporal e o nível de adrenalina, dificultando o relaxamento;
  • Manter o ambiente com temperatura levemente fresca:o corpo precisa reduzir a temperatura interna para entrar no sono profundo;
  • Cuidar da hidratação:a desidratação interfere na oxigenação cerebral e pode causar despertares noturnos;
  • Evitar cochilos longos no fim da tarde:eles atrasam o ciclo circadiano e dificultam o sono noturno.

Além disso, é importante evitar aalimentação pesada pouco antes de dormir, pois o processo de digestão exige atividade metabólica e gastrointestinal intensa, o que mantém o corpo “em alerta” em vez de relaxado. Alimentos gordurosos ou muito condimentados podem causar refluxo , azia e desconforto abdominal, dificultando o adormecer e reduzindo a qualidade do sono profundo.

Por Bianca Lodi Rieg

Mais recentes

Imagem - Pé diabético: 9 cuidados importantes para prevenir lesões

Pé diabético: 9 cuidados importantes para prevenir lesões
Imagem - Família de trabalhador morto em prédio de luxo pede indenização milionária

Família de trabalhador morto em prédio de luxo pede indenização milionária
Imagem - Estacionamentos dos shoppings de Salvador voltarão a ser gratuitos? Entenda

Estacionamentos dos shoppings de Salvador voltarão a ser gratuitos? Entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia
01

Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia

Imagem - Vai jogar na loteria? Veja que números não podem faltar no jogo de cada signo hoje (13 de novembro)
02

Vai jogar na loteria? Veja que números não podem faltar no jogo de cada signo hoje (13 de novembro)

Imagem - Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)
03

Touro, Leão, Libra e Escorpião recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (13 de novembro)

Imagem - Nem branco, nem amarelo: a cor que será tendência em 2026
04

Nem branco, nem amarelo: a cor que será tendência em 2026