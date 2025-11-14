Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é rendido por traficantes e é executado a tiros no Engenho Velho da Federação

Caso foi registrado na noite de quinta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:04

Crime foi registrado na Ladeira da Paz Crédito: Reprodução

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na Ladeira da Paz, no Engenho Velho da Federação, na noite de quinta-feira (13). De acordo com informações iniciais, a vítima teria sido capturada por traficantes para o chamado “Tribunal do Crime”.

Após ser interrogado pelos criminosos, ele foi executado com diversos tiros, que assustaram moradores da região. Ainda não há confirmação sobre o que teria motivado a ação dos traficantes contra a vítima.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

A morte foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Equipes da 41ª CIPM foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram o fato e isolaram a área até a chegada do DPT. O patrulhamento foi intensificado na região.

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. Guias para remoção e necropsia foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar a vítima, além de apurar autoria e motivação do crime.

Leia mais

Imagem - 30 traficantes na mata: o que se sabe da invasão do CV com nove mortos no Recôncavo

30 traficantes na mata: o que se sabe da invasão do CV com nove mortos no Recôncavo

Imagem - Empresário é preso por operar fraudes financeiras de facção em paraíso turístico da Bahia

Empresário é preso por operar fraudes financeiras de facção em paraíso turístico da Bahia

Imagem - Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia

Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia

Tags:

Crime Salvador Polícia Morte

Mais recentes

Imagem - Ex-deputado estadual Ewerton Almeida morre aos 84 anos

Ex-deputado estadual Ewerton Almeida morre aos 84 anos
Imagem - Operação apreende armas, drogas e prende quatro pessoas no sul da Bahia

Operação apreende armas, drogas e prende quatro pessoas no sul da Bahia
Imagem - Fábrica artesanal de armas é fechada e sete suspeitos são presos em operação na Bahia

Fábrica artesanal de armas é fechada e sete suspeitos são presos em operação na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos
01

Anjo da Fortuna abre os caminhos e anuncia: boas notícias e soluções financeiras finalmente chegarão para 4 signos

Imagem - Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)
02

Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)

Imagem - O pesadelo da violência para o PT, a Serin da oposição e a distorção nos números da economia de Jerônimo
03

O pesadelo da violência para o PT, a Serin da oposição e a distorção nos números da economia de Jerônimo

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece
04

Anjo da Guarda desta sexta-feira (14 de novembro) alerta 2 signos: pare de exigir dos outros aquilo que você não oferece