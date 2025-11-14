CRIME

Homem é rendido por traficantes e é executado a tiros no Engenho Velho da Federação

Caso foi registrado na noite de quinta-feira (13)

Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:04

Crime foi registrado na Ladeira da Paz Crédito: Reprodução

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na Ladeira da Paz, no Engenho Velho da Federação, na noite de quinta-feira (13). De acordo com informações iniciais, a vítima teria sido capturada por traficantes para o chamado “Tribunal do Crime”.

Após ser interrogado pelos criminosos, ele foi executado com diversos tiros, que assustaram moradores da região. Ainda não há confirmação sobre o que teria motivado a ação dos traficantes contra a vítima.

Caso é investigado pela Polícia Civil

A morte foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Equipes da 41ª CIPM foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram o fato e isolaram a área até a chegada do DPT. O patrulhamento foi intensificado na região.