Homem é rendido por traficantes e é executado a tiros no Engenho Velho da Federação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:04
Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na Ladeira da Paz, no Engenho Velho da Federação, na noite de quinta-feira (13). De acordo com informações iniciais, a vítima teria sido capturada por traficantes para o chamado “Tribunal do Crime”.
Após ser interrogado pelos criminosos, ele foi executado com diversos tiros, que assustaram moradores da região. Ainda não há confirmação sobre o que teria motivado a ação dos traficantes contra a vítima.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A morte foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Equipes da 41ª CIPM foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram o fato e isolaram a área até a chegada do DPT. O patrulhamento foi intensificado na região.
Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. Guias para remoção e necropsia foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar a vítima, além de apurar autoria e motivação do crime.