PORTO SEGURO

Agressor em série: filho de tenente da PM tem 10 registros de violência doméstica

Criminoso atacou diversas vítimas desde o ano de 2008

Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:00

Lucas Alves Costa, 30 anos, é um agressor em série Crédito: Reprodução

Preso na manhã desta quinta-feira (28) em Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, Lucas Alves Costa, 30 anos, é um agressor em série. Desde 2008, de acordo com fontes policiais, 10 casos de violência doméstica foram registrados contra ele. Em todos os casos, o investigado agiu com extrema violência contra mulheres, deixando-as com sequelas graves, como é o caso da última vítima, que perdeu um olho.

Lucas, inclusive, é filho de um tenente da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), o que, segundo as vítimas, dificultou prisões ao longo dos anos. “Há 2 vítimas com o nariz quebrado em razão de socos desferidos pelo agressor, há vítima com todos os dentes da frente quebrados, há vítima com cicatrizes em diferentes partes do corpo em razão de mordidas, facadas entre outras agressões”, aponta relatório policial sobre o caso.

Ainda de acordo com informações da polícia, os casos se transformaram em oito inquéritos por crime de violência doméstica na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). Em dezembro de 2024, inclusive, o investigado foi alvo de mandado de prisão pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro em dezembro de 2024 pelo mesmo crime contra outra vítima.

Na época, policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) levaram um mês para encontrar Lucas, que ficou preso por sete meses e foi liberado no mês de julho. No último domingo (24), no entanto, ele agrediu outra vítima com uma faca na região do rosto e ainda a mordeu diversas vezes. Os ferimentos fizeram a mulher perder a visão do lado direito e ter que tirar em cirurgia o olho atingido.

Vítimas tiveram diversas lesões nos ataques de Lucas Crédito: Reprodução

Antes de ser preso, na terça-feira (26), ele voltou na casa da mulher agredida, “Após a vítima necessitar ser transferida para um hospital em Salvador/BA para ser submetida a cirurgia, o autor esteve na casa dela, arrombando o cadeado e adentrando. Contudo, quando a equipe da DEAM deslocou até lá, ele já havia evadido, demonstrando intensa falta de temor da atuação da polícia além de reiterar sua perversidade”, completa o relatório do caso.

Lucas tem um extenso histórico policial em lesão corporal contra homens e mulheres, roubo, receptação, tentativa de feminicídio entre outros delitos. Ainda segundo relatório, o autor é filho de um tenente da Polícia Militar, o que, de acordo com relatos das suas vítimas, dificultava a sua prisão em flagrante delito.

No momento da prisão, o investigado estava com material semelhante a cocaína e maconha, além de uma balança de precisão. Ele chegou a resistir ao cumprimento de mandado, mas foi contido pelos policiais.