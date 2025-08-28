Acesse sua conta
Filho de tenente da PM é preso por deixar mulher cega com facada no rosto na Bahia

Vítima precisou retirar um dos olhos após agressão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:34

Lucas Alves Costa, de 30 anos, foi preso em Porto Seguro Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Lucas Alves Costa, de 30 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (28), em Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, por crime de violência doméstica. O investigado, que é filho de um tenente da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), foi alvo de um mandado de prisão após deixar uma mulher cega do olho direito após agredi-la com um golpe de faca na região do rosto. A vítima precisou retirar o olho atingido.

De acordo com relatório policial acessado pela reportagem, o investigado foi alvo de mandado de prisão pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro em dezembro de 2024 pelo mesmo crime contra outra vítima. Na época, policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) levaram um mês para encontrar Lucas, que ficou preso por sete meses e foi liberado no mês de julho.

Veja quem é o filho de tenente da PM preso em Porto Seguro

Lucas Alves Costa, de 30 anos, foi preso em Porto Seguro por Reprodução

“Aproximadamente um mês após ser posto em liberdade, ele agrediu fortemente uma nova vítima, causando lesão corporal de natureza grave, ao desferir um golpe de faca em sua face, a deixando cega do lado direito da visão, além de mordê-la em todo o rosto, fato acontecido no dia 24 de agosto”, detalhou a polícia em relatório após localizar e prender o criminoso.

Lucas tem um extenso histórico policial em lesão corporal contra homens e mulheres, roubo, receptação, tentativa de feminicídio entre outros delitos. Ainda segundo relatório, o autor é filho de um tenente da Polícia Militar, o que, de acordo com relatos das suas vítimas, dificultava a sua prisão em flagrante delito.

Durante as investigações pôde-se perceber o modus operandi extremamente violento do autor, que nunca deixou de cometer delitos de extrema gravidade.

