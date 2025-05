REVIRAVOLTAS

Em momentos opostos, Bahia e Vitória medem forças no Brasileirão no 4º Ba-Vi do ano

Confronto entre equipes baianas ocorre neste domingo (18), às 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de maio de 2025 às 05:00

Bahia e Vitória se enfrentam na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Há quem diga que o futebol pode ser medido unicamente pelos olhos da ciência. No entanto, quando a bola rola, dinheiro, estatísticas e momento são deixados de lado na hora de balançar as redes, principalmente em clássicos. Pela quarta vez na temporada, Bahia e Vitória se enfrentam no clássico Ba-Vi. Desta vez, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, as duas equipes entram no campo da Arena Fonte Nova em momentos opostas na temporada. A bola rola às 16h.>

Enquanto o Bahia ocupa a 8ª posição na tabela de classificação, com nove pontos, o Vitória aparece em 14º, com seis pontos conquistados em oito jogos. Em caso de triunfo dos tricolores, a equipe poderia terminar a rodada na 5ª posição, dependendo apenas de uma combinação de jogos. Em contrapartida, uma vitória do Leão igualaria a campanha das duas equipes. Nesse cenário, qualquer resultado positivo para os rubro-negros os fariam superar os rivais, já que o saldo de gols seria maior.>

As pretensões de cada clube precisam ser levadas em consideração em conjunto com seus momentos na temporada. Há menos de um mês, o Esquadrão iniciava sua melhor sequência em 2025, com cinco triunfos por 1x0 por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Na véspera do clássico, o cenário se inverteu completamente, já que os comandados de Rogério Ceni chegam ao Ba-Vi após três derrotas seguidas. A última delas contra o Atlético Nacional, da Colômbia, em jogo que complicou o time na Liberta. Neste ano, essa é a pior sequência negativa do Tricolor. >

“Sobre as derrotas, é mais fácil analisar os cinco triunfos. Mostra o grau de dificuldade das competições. (...) Com relação ao cansaço, não é fácil. Mental, poder de concentração. Os adversários competem, são duros. Últimos jogos do Brasileiro foram os melhores times. Exigem muito para ficar em cenário favorável. Infelizmente você não joga com a segurança de poder vencer, a gente entra tentando competir ao máximo”, respondeu o treinador do Bahia sobre o momento do time.>

Do outro lado, o momento é de uma esperança pela reestabilização em uma temporada marcada por altos e baixos. No início do ano, o Vitória chegou a sustentar uma invencibilidade de 22 jogos. O bom início foi ofuscado por uma instabilidade iniciada no fim do Campeonato Baiano. O elenco comandado por Thiago Carpini chegou a vencer somente um time em uma sequência de 13 jogos. Agora, após vencer o Cerro Largo no Uruguai, o Leão chega ao Ba-Vi sem ser derrotado a três partidas, duas delas pela Sul-Americana.>

O primeiro encontro de Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro cria a expectativa de revanche para os rubro-negros, já que os mandantes da vez ergueram o troféu de campeão baiano dentro do Barradão. A partida que definiu o título também foi marcada por brigas e expulsões em ambas as equipes. Dos confrontos disputados na temporada, dois terminaram empatados e o outro foi vencido pelo Bahia, justamente na Fonte Nova.>

Dentro de cada elenco, Everton Ribeiro e Osvaldo são os nomes de experiência que podem fazer a diferença no jogo. Ambos são os jogadores dos atuais elencos com mais gols marcados em Ba-Vis, três para cada um. Enquanto o camisa 10 é presença certa no time titular do Bahia, o ponta rubro-negro voltou a ganhar minutos em campo nas últimas partidas, quando mostrou ainda ter qualidade para ajudar o Vitória no ano.>

Mesmo o Leão querendo dar o troco pela final perdida, o clube vai precisar se superar e acabar com a vantagem do rival nos últimos confrontos, já que não vence o Esquadrão desde o dia 31 de março de 2024. Desde então, ocorreram seis jogos entre os dois times, com dois triunfos tricolores e quatro empates. Ganhar neste domingo significaria também a primeira vitória de Thiago Carpini no clássico desde que chegou em Salvador.>

O técnico rubro-negro, inclusive, destacou a fase da equipe, mas pregou cautela pela importância do jogo. “Chegamos em um bom momento, mas a gente sabe que o clássico são particularidades muito diferentes. É um jogo atípico e diferente de qualquer outra competição. Vale o bom momento, mas é um jogo com tudo muito igual, muito disputado. A gente espera competir bem”, disse.>

Para o confronto, o comandante do Vitória não vai contar com os lesionados Willian Oliveira e Pepê, além do meia Matheuzinho, expulso diante do Vasco. Em contrapartida, o treinador tem as voltas de Zé Marcos e Claudinho – suspenso contra a equipe carioca. Poupado pelo desgaste, o centroavante Renato Kayzer também deve ganhar minutos no clássico.>