BAIXA EFICIÊNCIA

'Faltou caprichar um pouco', avalia Osvaldo sobre derrota no Ba-Vi

Com um a mais desde o primeiro minuto, o Vitória não conseguiu aproveitar a superioridade numérica

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de maio de 2025 às 21:21

Bahia e Vitória, pelo Ba-Vi 503 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O clássico Ba-Vi teve expulsão relâmpago, agressões e o mais importante, bola na rede. Mesmo com o Vitória tendo um a mais por boa parte do jogo, quem saiu da Arena Fonte Nova comemorando neste domingo (18) foi o Bahia, que superou o Leão por 2x1. Titular diante do rival, o atacante Osvaldo pontuou a falta de eficiência como principal fator que impediu o time rubro-negro de vencer.

"Faltou caprichar um pouco. Tomamos o gol no nosso melhor momento na partida. Criamos oportunidade, bola na trava, eu também tive oportunidade no primeiro tempo. Duas, três que tivesse caprichado um pouquinho mais, acho que a gente tinha conseguido fazer o resultado", afirmou.

Com um jogador a mais, a gente tinha que ter saltado um pouco mais a pressão, ter deixado um pouco mais no mano a mano. E a gente não fez a leitura rápida. Tivemos que esperar o intervalo para poder ajustar aquilo que a gente já tinha falado no primeiro tempo Osvaldo Atacante do Vitória

Apesar do cartão vermelho no início do confronto, o clássico Ba-Vi seguiu um rumo conhecido durante a primeira etapa. Quem foi eficiente saiu na frente. E foi o Bahia. Melhor na partida, o Esquadrão conseguiu sair na frente em meados do primeiro tempo após Pulga superar Claudinho pelo alto.

No segundo tempo, a emoção do gol pôde ser sentida pelas duas torcidas. O Leão voltou melhor do intervalo e igualou o marcador ainda nos primeiros minutos com Kayzer. No entanto, Michel Araújo aproveitou erro da zaga rubro-negra e marcou o segundo gol do Esquadrão no clássico.