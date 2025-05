CASA CHEIA

Confira valores e onde comprar ingressos para o jogo entre Vitória e Santos

Válida pela 10ª rodada da Série A, a partida será disputada neste domingo (25), no Barradão, às 18h30

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de maio de 2025 às 15:00

O Barradão será palco do duelo entre Vitória e Santos pela 10ª rodada da Série A Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

As torcidas de Vitória e Santos já podem comprar ingressos físicos para a partida entre as duas equipes neste domingo (25), no Barradão, às 18h30, pela 10ª rodada do Brasileirão. Após três dias de vendas exclusivas para sócios, e outro de vendas online para o público geral, os pontos de vendas físicos passaram a ficar à disposição dos torcedores hoje. >

A promessa é de casa cheia, uma vez que, de acordo com informações divulgadas pelo clube na noite da última quinta-feira (22), cerca de 18 mil torcedores já estão garantidos para a partida. Os valores dos ingressos para a partida variam de R$ 100 a R$ 280. Vale lembrar que, mesmo com a venda para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.>

Mesmo com o início das vendas para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in em vitoria.ingressosa.com.br ou pelo aplicativo Vitória App. Enquanto isso, não sócios seguem podendo adquirir entradas online no site da Ingresso S.A. Crianças de até 11 anos e 11 meses têm entrada gratuita, desde que acompanhados pelos pais ou responsável e com apresentação de um documento oficial para comprovação da idade. >

Tabela de preços

Arquibancada: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia); >

Cadeira: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia);>

Visitante: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia);>

Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);>

Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);>

Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira)>

Pontos de venda

Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista e Shopping da Bahia: sexta e sábado, das 10h às 21h; >

Capemi: sexta e sábado, das 9h às 17h;>

Loja do Barradão: sexta e sábado, das 9h às 17h;>