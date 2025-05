EM BAIXA

Em jejum e recém expulso, Matheuzinho volta em busca de redenção

Após cumprir suspensão no Ba-Vi, o meia está à disposição de Thiago Carpini para o duelo contra o Santos, neste domingo (25), às 18h30, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de maio de 2025 às 05:00

Matheuzinho está de volta após cumprir suspensão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Inegavelmente, Matheuzinho é a referência técnica do Vitória e um dos jogadores do elenco mais identificados com a torcida. No entanto, o camisa 30 Rubro-negro vem deixando a desejar recentemente. Ele não balançou as redes ou deu uma assistência nos últimos sete jogos que disputou, alcançando seu segundo pior jejum de participações diretas para gol desde que chegou ao clube. Além disso, recebeu um cartão vermelho contra o Vasco, pela 8ª rodada do Brasileirão, e ficou de fora do clássico Ba-Vi disputado no último fim de semana, na Fonte Nova. >

Uma das possíveis explicações para a temporada abaixo do meia são os problemas que ele vem tendo com a forma física. O atleta de 27 anos já começou a temporada carregando uma lesão no tornozelo, adquirida em dezembro do ano passado, em confronto contra o Fortaleza, pela 36ª rodada do Brasileirão. Pouco tempo depois de se recuperar e voltar à ação, se contundiu novamente, desta vez na coxa, e precisou ficar mais um tempo parado. >

Atrapalhado por lesões ou não, com 100 jogos disputados pelo Leão da Barra, 12 gols marcados e 14 assistências, Matheuzinho é o terceiro jogador do elenco que mais vestiu a camisa do clube, atrás apenas de Osvaldo (109) e Lucas Arcanjo (204), e deve chamar a responsabilidade. Pelo menos é o que acha o técnico Thiago Carpini, que criticou o meia após ter sido expulso contra o Vasco. >

“Se espera mais dele [Matheuzinho] pela capacidade que ele tem de ganhar jogos para a gente. Temos cobrado mais dele. Ele tem muito mais a entregar. É natural que o jogador oscile. Vamos tratar desse assunto”. afirmou o comandante Rubro-negro.>

Entretanto, embora o momento de Matheuzinho não seja dos melhores, o time ainda tem um aproveitamento levemente superior quando ele está em campo. Somando todas as competições, ele atuou em 20 partidas na temporada (17 como titular), marcando quatro gols, distribuindo duas assistências e ajudando o time a alcançar um aproveitamento de 58,33% (9 vitórias, 8 empates e três derrotas). Enquanto isso, nos 16 jogos que ele não atuou na temporada, o time teve 54,16% de aproveitamento (sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas). >

De volta após cumprir suspensão, Matheuzinho quer deixar a má fase e os problemas físicos para trás de uma vez por toda e retomar o bom futebol contra o Santos, neste domingo (25), às 18h30, no Barradão, pela 10ª rodada do Brasileirão. >