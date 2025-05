EMOCIONANTE

Indiana Pacers consegue virada histórica e larga à frente na final da conferencia Leste da NBA

Com cesta inacreditável de Haliburton, Indiana derrotou o NY Knicks por 138 a 135, após chegar a estar perdendo por 17 pontos a seis minutos do fim

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de maio de 2025 às 17:10

Haliburton após acertar arremesso no estrouro do relogio Crédito: Divulgação/Indiana Pacers

O Indiana Pacers protagonizou uma das maiores viradas da história da NBA na última quarta-feira (21), ao vencer o New York Knicks por 138 a 135, na prorrogação, em pleno Madison Square Garden. Perdendo por 17 pontos a seis minutos do fim, os Pacers buscaram o resultado de forma heroica, abriram 1 a 0 na série da final da Conferência Leste e impuseram à franquia novaiorquina uma marca negativa inédita: foi a primeira vez, em quase mil jogos de playoffs, que um time perdeu com ao menos 14 pontos de vantagem nos últimos três minutos. >

O grande nome da noite foi Tyrese Haliburton, que empatou a partida no estouro do cronômetro do quarto período com um arremesso espetacular, mesmo pressionado por Mitchell Robinson. A bola quicou no aro, subiu acima da tabela e passou pelo barbante, levando o jogo à prorrogação. A comemoração foi simbólica: Haliburton levou as mãos ao pescoço, repetindo o gesto histórico de Reggie Miller contra os próprios Knicks nos anos 90. No entanto, como o armador pisou na linha de três, o lance valeu apenas dois pontos, o suficiente para manter viva a esperança de uma vitória improvável.>

Como foi o jogo

O primeiro quarto foi equilibrado e marcado por eficiência ofensiva dos dois lados. Indiana teve êxito nos arremessos de média distância e aproveitou superioridade física em alguns confrontos. Os Knicks apostaram nas jogadas de dupla com Brunson, Towns e Mitchell Robinson, buscando pontos no garrafão. Na reta final da parcial, espaçando melhor a quadra, os donos da casa assumiram a liderança pela primeira vez. >

No segundo período, as equipes seguiram trocando cestas e alternando a liderança. Enquanto os Pacers buscavam acelerar o ritmo, os Knicks preferiram cadenciar o jogo, controlando a posse de bola e limitando a transição adversária. A estratégia nova-iorquina funcionou melhor na segunda metade da parcial, mas uma sequência de dez pontos de Haliburton manteve Indiana próximo no placar, mesmo com nova arrancada de Brunson no fim.>

A volta do intervalo trouxe um jogo mais físico e truncado. As defesas apertaram, mas Indiana conseguiu boas ações com Haliburton, Turner e Siakam infiltrando com velocidade. Na segunda metade do terceiro quarto, o armador dos Pacers voltou a chamar a responsabilidade e, com ajuda de McConnell, que marcou uma bela bandeja na última posse, reduziu a diferença para apenas três pontos.>

O último quarto parecia ser dominado pelos Knicks, que chegaram a abrir 17 pontos de vantagem após uma sequência de 14 x 0 liderada por Towns e Anunoby, enquanto Brunson descansava com cinco faltas. Mas nos minutos finais, os Pacers engataram uma reação espetacular, com Nesmith acertando seis bolas de três, Siakam recuperando uma posse crucial e Haliburton empatando a partida com um arremesso milagroso. A sequência final dos visitantes somou 23 pontos em pouco mais de três minutos — um feito sem precedentes nos registros da liga desde 1997.>

Na prorrogação, os ataques demoraram a encaixar, mas Nembhard foi decisivo nos dois lados da quadra. Primeiro, forçou um erro de New York com 26 segundos no relógio. Depois, evitou a falta adversária e encontrou Obi Toppin livre para enterrar e colocar os Pacers três pontos à frente. Os Knicks ainda tentaram com Brunson e Towns, mas os arremessos não caíram. O silêncio tomou conta do Madison Square Garden enquanto os jogadores de Indiana comemoravam uma vitória histórica no Jogo 1.>