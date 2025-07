NORDESTÃO

Vitória recebe o Confiança no Barradão para ‘reiniciar’ temporada com o pé direito

Confronto contra o clube sergipano ocorre nesta terça-feira (8), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de julho de 2025 às 05:00

Vitória volta a campo nesta terça-feira (8) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A pausa de intertemporada terminou, o trabalho já voltou e agora o Vitória novamente estará de volta aos campos na noite desta terça-feira (7), quando recebe o Confiança na Copa do Nordeste, pelas quartas de final da competição. O torcedor que comparecer ao Barradão para acompanhar o retorno do Leão à temporada não poderá contar com os novos reforços contratados pelo rubro-negro. A bola rola às 21h30.>

Tendo em vista o desempenho na primeira metade do ano, a diretoria do Vitória já se movimentou no mercado e reforçou o elenco comandado por Thiago Carpini com três novos jogadores. Os atletas, no entanto, chegaram após o fim do período de inscrições do campeonato regional e só podem jogar no Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, quatro jogadores estreiam com a camisa do Leão no torneio. São eles: Renato Kayzer, Erick, Léo Pereira e Maykon Jesus. >

O lateral esquerdo, inclusive, fará apenas a sua segunda partida no clube baiano – a primeira como titular. Contratado por empréstimo junto ao Atlético-MG, Maykon Jesus assumiu a função contra o Cruzeiro após a lesão de Jamerson e a tendência é que continue na posição até o final da competição. >

“O que o torcedor pode esperar de mim é um atleta muito dedicado dentro de campo, com muita força de vontade. Gosto muito de estar sempre na última linha atacando. O que se pode esperar de mim é isso, um atleta que gosta de atacar”, definiu o jovem atleta.>

Além dos novos reforços, o Leão vai precisar lidar com a perda de parte do elenco que poderia ajudar o time no Nordestão. Dentre os 23 nomes que foram relacionados por Thiago Carpini para a estreia do Vitória na competição, contra o CRB, 13 jogadores já não fazem mais parte do plantel rubro-negro. São eles: Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Janderson, Gabriel Vasconcelos, Hugo, Dionísio, Léo Naldi, Bruno Xavier, Pablo, Wellington Rato, Gustavo Mosquito e Carlos Eduardo.>

Sem jogar desde o dia 12 de junho, o Leão vai encarar o Dragão sem ritmo de jogo. Visando o confronto pela Copa do Nordeste, o elenco profissional voltou aos treinos no dia 27 do último mês. Em contrapartida, o Leão enfrenta um time que não parou na temporada. Foram três partidas disputadas pelo clube sergipano durante o período sem jogos do Vitória. O último compromisso ocorreu no último sábado (5), quando o Confiança empatou por 1x1 com o ABC.>

Se espelhando na história do clube, os rubro-negros vão precisar se recuperar do retrospecto recente entre os clubes. O Vitória só venceu uma partida das últimas sete disputadas diante do Dragão, justamente na última oportunidade em que se enfrentaram. A ocasião ocorreu em 2022, quando superou o rival por 3x0 na Série C daquele ano. Vale lembrar que o goleiro do Vitória no jogo era Lucas Arcanjo, que entrará novamente em campo contra os sergipanos. Hoje no Confiança, o volante Dionísio era titular do Leão neste mesmo confronto.>