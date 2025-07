FAZENDO HISTÓRIA

João Fonseca entra no top 50 da ATP pela primeira vez após campanha em Wimbledon

Atleta de 18 anos será o número 48 do mundo no ranking e se tornará brasileiro mais jovem a alcançar tal feito

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de julho de 2025 às 20:21

João Fonseca comemora ponto em partida no Australian Open Crédito: Australian Open/Divulgação

João Fonseca alcançará na próxima segunda-feira (8) o melhor ranking de sua jovem carreira: o carioca de 17 anos figurará pela primeira vez no top 50 da ATP, ocupando a 48ª colocação na lista mundial dos tenistas profissionais. >

A confirmação veio após o encerramento da terceira rodada de Wimbledon, quando os resultados restantes garantiram sua posição. Fonseca, que iniciou o torneio como número 54 do mundo, avançou até a terceira fase do Grand Slam britânico, desempenho que lhe rendeu uma subida de seis posições. A vitória do italiano Flavio Cobolli sobre Marin Cilic impediu que o croata ultrapassasse o brasileiro, consolidando a colocação.>

Agora, Fonseca se prepara para uma série de importantes compromissos em quadras duras, com foco em manter o bom momento e seguir escalando no ranking. Ele disputará dois torneios Masters 1000 – em Toronto e Cincinnati – antes de encarar o US Open, último Grand Slam da temporada.>