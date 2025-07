NOVA CASA

Novo técnico do Milan confirma chegada de astro do Real Madrid

De volta ao comando da equipe lombarda depois de 11 anos, Massimiliano Allegri confirmou a chegada de Luka Modric

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de julho de 2025 às 19:35

Vini Jr, Valverde e Modric em ação pelo Real Madrid Crédito: Shutterstock

Após 13 temporadas de sucesso com a camisa do Real Madrid, Luka Modric está prestes a iniciar um novo capítulo em sua carreira. O meio-campista croata, de 39 anos, será o mais novo reforço do Milan a partir de agosto. A confirmação veio nesta segunda-feira, durante entrevista coletiva do técnico Massimiliano Allegri, recém-anunciado como comandante da equipe italiana. >

Atualmente envolvido com o Real Madrid na disputa do Mundial de Clubes, Modric já não fazia parte dos planos da diretoria merengue para a próxima temporada. Com seu vínculo se encerrando, o jogador optou por aceitar o desafio de vestir a camisa do Milan, em uma negociação que já era considerada bem encaminhada nos bastidores.>

“O Modric chega em agosto. É um jogador extraordinário, não precisa de apresentações”, destacou Allegri, entusiasmado com o reforço de peso que terá à disposição.>

De volta ao comando do Milan após 11 anos, Allegri terá a missão de recolocar o clube entre os principais protagonistas do futebol europeu. Em sua apresentação, o treinador comentou sobre as recentes mudanças no elenco e a necessidade de reconstrução com responsabilidade.>

“Theo fez sua escolha e foi para o Al-Hilal. Desejo que seja feliz. Reijnders também partiu, agora está no Manchester City. Por outro lado, Maignan e Rafael Leão manifestaram o desejo de permanecer, o que me deixa muito satisfeito”, afirmou.>

Ciente dos desafios à frente, o treinador foi enfático sobre sua abordagem: trabalho e disciplina serão os pilares de sua gestão.>