MERECIDO

Igualando feito de Michael Jordan, Shai é eleito MVP da NBA e se emociona ao falar da esposa

O armador do OKC é o 8º estrangeiro a vencer o prêmio

Após liderar Oklahoma City Thunder a uma campanha de 68 vitórias e apenas 14 derrotas na temporada regular, Shai Gilgeous-Alexander foi eleito, nesta quarta-feira (21), o Jogador Mais Valioso (MVP) da temporada 2024/25 da NBA. Com o feito, o canadense, que dedicou a vitória a esposa, não só igualou marca do lendário Michael Jordan, mas também manteve a hegemonia dos estrangeiros na liga. >

O armador do OKC Thunder teve médias 32.7 pontos, 5.5 rebotes e 6.4 assistências por jogo e superou Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, para conquistar o prêmio pela primeira vez na carreira.>