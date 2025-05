COPA DO BRASIL

Vila Nova x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O jogo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil e será hoje, às 19h, no Serra Dourada, em Goiás

Vila Nova-GO e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), pela volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >