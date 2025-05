REENCONTRO

Os caminhos de Vitória e Neymar voltam a se cruzar depois de 15 anos

Leão da Barra e Santos se enfrentam neste domingo (25), no Barradão, às 18h30, pela 10ª rodada do Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de maio de 2025 às 17:00

Neymar contra o Vitória no 2º jogo da final da Copa do Brasil de 2010 Crédito: Márcio Costa e Silva/ Arquivo Correio

Vitória e Santos se enfrentam neste domingo (25), às 18h30, no Barradão, pela 10ª rodada do Brasileirão, em um duelo que terá a presença de Neymar como um dos principais atrativos. Após mais de um mês lesionado, o camisa 10 do Peixe voltou a jogar na última quinta-feira (22), na eliminação da equipe paulista para o CRB, nos pênaltis, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Agora, ele vai encarar o Rubro-negro baiano, adversário contra quem conquistou seu primeiro grande título no futebol e que não enfrenta há 15 anos. >

Com destaque para os dois duelos pela final da Copa do Brasil de 2010, quando o Leão foi vice-campeão, Neymar já enfrentou o Vitória quatro vezes na carreira, todas elas vestindo a camisa do Santos. O retrospecto mostra equilíbrio, com dois empates e uma vitória para cada lado. Nestes quatro confrontos, o atacante, que tinha entre 17 e 18 anos, marcou dois gols, deu uma assistência e desperdiçou um pênalti. >

Histórico Neymar x Vitória:

Santos 0x0 Vitória - Campeonato Brasileiro 2009; >

Santos 2x0 Vitória - Copa do Brasil 2010 (1 gol e 1 pênalti perdido) >

Vitória 2x1 Santos - Copa do Brasil 2010 (1 assistência);>

Santos 1x1 Vitória - Campeonato Brasileiro 2010 (1 gol).>

