Com mais uma grande atuação de Shai, OKC abre 2 a 0 nas finais da Conferência Oeste da NBA

O armador recebeu o troféu de MVP, anotou 38 pontos e comandou a vitória do Thunder diante do Minnesota Timberwolves por 118 a 103

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de maio de 2025 às 16:00

Shai com o prêmio de MVP da temporada 2024/2025 Crédito: Jimmy Do e OKC Thunder/ Divulgação

Em uma noite marcada por emoção e desempenho de gala, o Oklahoma City Thunder venceu o Minnesota Timberwolves por 118 a 103 no Jogo 2 da final da Conferência Oeste da NBA, realizado no Paycom Center, na última quinta-feira (22). O destaque absoluto foi Shai Gilgeous-Alexander, que recebeu o troféu de MVP da temporada 2024/25 antes da partida e respondeu à altura da homenagem, anotando 38 pontos e conduzindo seu time à vitória. >

Com o resultado, o Thunder abriu 2 a 0 na série, que agora se muda para Mineápolis. O próximo duelo acontece neste sábado (24), às 21h30, no Target Center. >

Além do brilho de Shai, o Thunder contou com atuações decisivas de Jalen Williams, que anotou 26 pontos e 10 rebotes, e de Chet Holmgren, com 22 pontos. No lado dos Timberwolves, Anthony Edwards novamente liderou a pontuação da equipe com 32 pontos, seguido por Jaden McDaniels, com 22. Mas nem mesmo a força ofensiva dos visitantes foi suficiente para deter o ritmo intenso e o jogo coletivo do time de Oklahoma, embalado por sua torcida e inspirado por seu principal astro. >

Como foi o jogo

O jogo começou com equilíbrio e intensidade nas duas defesas, interrompido apenas por um susto: uma pancada involuntária de Lu Dort deixou o árbitro Scott Foster com sangramento no nariz, paralisando a partida por alguns minutos. Quando a bola voltou a subir, o Thunder conseguiu uma leve vantagem no fim do primeiro quarto, vencendo por 29 a 25, com destaque para as infiltrações rápidas de Shai e Jalen Williams. Os Timberwolves, por sua vez, buscavam espaços com Anthony Edwards e os arremessos do perímetro.>

No segundo quarto, os visitantes chegaram a virar o placar após sequência eficiente de DiVincenzo e Naz Reid. O técnico Mark Daigneault reagiu rápido e reorganizou a defesa do Thunder, que respondeu com sete pontos seguidos de Shai. As equipes trocaram cestas durante boa parte do período, mas o domínio nos minutos finais permitiu que Oklahoma fosse para o intervalo com vantagem de 58 a 50, mantendo a liderança que não perderia mais.>

O terceiro quarto foi decisivo para consolidar a vitória. Embora os Timberwolves tenham voltado com defesa por zona e explorado o garrafão com Gobert e Randle, a resposta veio com o MVP da temporada. Shai ignorou a marcação e acelerou o ritmo da equipe, que abriu vantagem de dois dígitos. A defesa de OKC, com Caruso, Cason Wallace e Dort, estrangulou o ataque dos Wolves. A diferença no placar saltou para mais de 20 pontos, encerrando a parcial em 93 a 71, com a torcida em êxtase.>