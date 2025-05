JOGOU MUITO

Shai brilha e comanda a vitória do Thunder no primeiro jogo das finais da conferência oeste da NBA

O armador anotou 31 pontos e ajudou a equipe de Oklahoma a derrotar o Minnesota Timberwolves por 114 a 88

P Pedro Carreiro

Publicado em 21 de maio de 2025 às 16:13

Shai e Kenrich Williams na vitória do OKC Thunder no jogo um da final do Oeste Crédito: Jimmy Do e OKC Thunder/ Divulgação

Com uma atuação de gala de Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma City Thunder saiu na frente na série contra o Minnesota Timberwolves nas finais da Conferência Oeste da NBA. Na noite desta terça-feira (21), diante de sua torcida no Paycom Center, o OKC venceu por 114 a 88 e largou com autoridade na disputa por uma vaga nas finais da liga. >

Shai foi o grande nome da partida, especialmente no segundo tempo, e terminou com 31 pontos, sendo decisivo na arrancada que garantiu a vitória. Mesmo após um primeiro tempo equilibrado e com boas atuações de Julius Randle e Anthony Edwards, os lobos de Minnesota não conseguiram conter a explosão ofensiva do Thunder nos dois períodos finais.>

Começo Equilibrado

O Minnesota começou melhor, abrindo oito pontos com cestas de três de Jaden McDaniels e Edwards. Shai respondeu com nove pontos seguidos e deu início à reação dos donos da casa. Ainda assim, os Timberwolves fecharam o primeiro quarto em vantagem: 23 a 20, após boas jogadas de DiVincenzo e Jaylen Clark. >

No segundo quarto, Julius Randle continuou comandando o ataque de Minnesota, chegando a ampliar a diferença para sete pontos. O Thunder reagiu com Jalen Williams e Isaiah Joe, que reduziram a vantagem para quatro pontos antes do intervalo: 48 a 44.>

Segundo tempo avassalador de OKC

Na volta dos vestiários, o Thunder retornou com outra postura. Holmgren virou o placar logo no início do terceiro quarto, mas foi Shai quem liderou a virada definitiva. O armador colocou o time à frente em 54 a 52, e a partir dali o domínio foi total. Com apoio da torcida e ajuda de Kenrich Williams e Jalen Williams, o Thunder abriu 11 pontos, a maior vantagem da partida até então, e terminou o terceiro quarto vencendo por 73 a 62. >

No último período, o time da casa manteve o ritmo intenso. Holmgren respondeu a uma bola de três de DiVincenzo, e Caruso também brilhou com arremesso do perímetro. Em um lance inusitado, Mike Conley acertou acidentalmente o rosto do próprio companheiro de equipe, Di Vincenzo, que precisou ser atendido por sangramento.>