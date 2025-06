PODEM FICAR

Veja quais atletas do Vitória já atingiram o limite de jogos para transferência na Série A

Atletas que já disputaram sete partidas por uma equipe na competição não podem ser inscritos por outro time

A janela de transferências do segundo semestre se aproxima, e com ela a expectativa de movimentações no mercado do futebol brasileiro. No entanto, nem todos os jogadores poderão trocar de clube na Série A do Brasileirão. Segundo o regulamento da CBF, atletas que já disputaram sete partidas por uma equipe na competição não podem ser inscritos por outro time nesta mesma edição do campeonato, sendo 14 do Vitória.>